Sunny Shark et Wello, deux start-ups réunionnaises innovantes au salon VivaTech à Paris

C'est un rendez-vous annuel incontournable dédié aux nouvelles technologique et aux start-ups. Le Salon VivaTech se termine ce samedi 18 juin à Paris. Parmi les 1 700 start-up venues des quatre coins du monde, deux entreprises réunionnaises qui innovent chacune à leur manière dans le domaine de l'énergie : Sunny Shark et Wello.

HA avec Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Gire / Outre-mer La 1ère •

Dans le milieu des start-ups, il n'y a pas de secret. Pour avancer et se développer, il faut savoir séduire de nouveaux investisseurs, des fameux "business angels" aux plus classiques sociétés d'investissement.

C'est là tout l'enjeu du salon VivaTech qui ferme ses portes ce samedi 18 juin au Paris Expo Porte de Versailles à Paris, après quatre jours de démonstrations, d'échanges et de débats. Pas moins de 1 700 start-ups venus des quatre coins du monde ont répondu à ce rendez vous incontournable dédié à l'innovation technologique.

Et parmi elles, Sunny Shark et Wello, deux jeunes pousses réunionnaises qui sont en train d'essaimer à l'échelle nationale, voire même bientôt à l'international. Si les deux entreprises surfent sur la thématique de la transition écologique, elles innovent l'une et l'autre dans des domaines bien distincts.

Regardez le reportage de Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Gire pour Outre-mer La 1ère :

Vivatech : les start up réunionnaises en plein boom

Optimiser les dépenses énergétiques des piscines collectives

Dirigée par Emmanuel Quilichini, la société Sunny Shark qui a été créée en 2017 à La Possession se propose d'optimiser le chauffage de l'eau des piscines collectives et des parcs aquatiques mais aussi la ventilation et la déshumidification des bâtiments. En bref, d'optimiser leurs dépenses énergétiques et de lutter ainsi contre le gaspillage.

Sunny Shark annonce jusqu'à 30% d'économie d'énergie grâce à un logiciel ultraperformant relié à des capteurs prenant en compte des paramètres tels que le taux d’humidité, les prévisions météorologiques ou encore les tarifs horaires de l’énergie.

Créée à La Possession, la société Sunny Shark s'est développée sur le territoire nationale et ambitionne de se positionner sur de nouveaux territoires • ©Outre-mer La 1ère

"Être visible des clients et des financeurs"

"On a pu toucher EDF ou encore le ministère de la Transition écologique qui nous ont parlé d'appels à projets à venir qui peuvent être très intéressants pour nous", se félicite Loïc Tachon, en charge du Développement numérique chez Sunny Shark.

Plusieurs représentants de collectivités se sont également montrés intéressés par leur produit lors de ce salon. Et c'est là encore tout l'intérêt de ce salon : "Être visible vis à vis de nos clients et prospects mais également des financeurs pour les prochaines phases de développement de l'entreprise" , comme le souligne Emmanuel Quilichini.

Le salon VivaTech est un rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux start-ups • ©Outre-mer La 1ère

De La Réunion à... Las Vegas !

Ce n'est pas Arnaud Chereau qui dira le contraire : le président et co-fondateur de la start-up Wello qui commercialise des vélos cargo à assistance électrique et solaire a bénéficié du soutien d'un important partenaire financier après sa participation au salon VivaTech en 2019.

"On a eu la chance d'être sélectionnés parmi les 7 start-ups mis en avant par KPMG ce qui a permis de rencontrer de nouveaux investisseurs tels que notre partenaire Apicap qui nous a permis de faire une levée de fonds et de nous déployer au national", souligne le dirigeant qui a ensuite pu participer au CES de Las Vegas, le "grand frère" du salon VivaTech où Wello a été notée parmi les 10 innovations marquantes de l'évènement.

Plus de 250 de ces vélos cargo ont déjà été vendus à La Réunion, à Mayotte et dans l'Hexagone. Et Wello compte à présent s'attaquer aux marchés antillais et guyanais, mais aussi l'Allemagne et les pays nordiques. "Nous lé pas plus, nous lé pas moins !"