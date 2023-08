Syndrome d'alcoolisation fœtale : une nouvelle campagne de prévention avec la 7ème édition du Safthon à La Réunion

La nouvelle campagne de prévention du Safthon, édition 2023, démarre ce mercredi 9 août. Jusqu'au 30 septembre, l'association SAF France va sensibiliser la population réunionnaise sur le syndrome d’alcoolisation fœtale et les autres troubles liés, avec comme point d'orgue, la journée du 9 septembre prochain, à Saint-Louis.

HA / Hemione Razafinarivo / Michelle Bertil •

Entre boire ou donner la vie, il faut choisir. C'est le message une nouvelle fois répété par l'association SAF France à l'occasion du lancement de la campagne 2023 du Satfhon qui vise à sensibiliser le grand public sur le Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) et les Troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF).

Pour cette 7édition du Safthon, quelque 193 actions sont prévues à La Réunion. Du 8 au 10 septembre, un stand de prévention sera notamment installé sur le site des Francofolies à Saint-Paul. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation au SAF, le 9 septembre prochain, un village Safthon réunira 60 associations sur le site du Moulin Maïs à Saint-Louis.

Plus de 270 enfants touchés chaque année à La Réunion

Chaque année, 15 000 enfant naissent avec un TCAF en France hexagonale, soit un enfant toutes les trente minutes. Et à La Réunion, ce sont plus de 270 enfants qui sont concernés.

Selon une étude Opinion Way commandée par l'association SAF France dans plusieurs départements d'Outre-mer (Réunion, Guyane, Guadeloupe et Martinique), les Réunionnnais sont particulièrement sensibles à cette problématique de santé.

L'association SAF France multiplie les messages de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse • ©Hermione Razafinarivo

Une majorité de Réunionnais sensibilisés sur le SAF

Dans le détail, 86 % des personnes interrogées dans notre département déclarent avoir déjà entendu parler du SAF et 63 % en ont même une connaissance précise, contre respectivement 78% et 48% pour l'ensemble des ultramarins interrogés.

La majorité des Réunionnais interrogés estiment que l'addiction reste la première raison à la consommation d'alcool pendant la grossesse (64%), juste devant la méconnaissance du grand public sur les réelles conséquences de l'alcool sur l'enfant à naître (62%).

Plus de 500 parents interrogés dans les DROM

52 % des Réunionnais interrogés estiment, enfin, qu'une partie des femmes qui continuent à consommer de l'alcool pendant leur grossesse ne savent tout simplement pas qu'elles sont enceintes.

Cette étude a été réalisée entre le 18 juillet et le 1er août dernier auprès d'un échantillon de 505 parents d'enfants de moins de trois ans habitant dans ces DROM. Et elle démontre ainsi tout l'intérêt de cette campagne. "Le Safthon, c’est pour répondre aux question des Français et des Françaises, souligne le Dr Denis Lamblin, le président-fondateur de SAF France. La consommation d’alcool est tellement banalisée dans la vie quotidienne que les Français font abstraction de ça".

L'interview du Dr Denis Lamblin sur Réunion La 1ère :

Safthon 2023 : itw du Dr Denis Lamblin, président de SAF France

Tirelires jaunes, déjeuner dansant et dons en ligne

Comme son nom l'indique, le Safthon permet en particulier de récolter des dons afin de soutenir les actions de préventions et d'accompagnement des mamans atteintes du SAF. Le grand public peut ainsi participer via les 225 tirelires jaunes déposées aux quatre coins de l'île dans les boulangeries, les stations-services, ou encore les cafés et restaurants partenaires.

A Sainte-Rose, le club Inner Wheel organise par ailleurs un déjeuner dansant pour une levée de fond dédiée le 30 septembre prochain. Il est également possible de participer via le site internet sécurisé de l'association SAF France : https://saffrance.com/donner-au-safthon/

250 familles accompagnées depuis 2019

Cette année, l'association a accompagné 48 familles à La Réunion et 70 % des mamans ont arrêté ou diminué fortement leur consommation d'alcool. Depuis 2019, ce sont 250 familles qui ont été accompagnées au total.

Par ailleurs, des opérations de sensibilisation ont été menées auprès de 6 400 élèves depuis 2019, dont 1 900 depuis le début de cette année 2023. Saf France oeuvre aussi pour la formation, la recherche et les soins des personnes porteuses de TCAF.