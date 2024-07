Au Tampon, le collège du 14ème kilomètre "étouffe", selon le Snalc

Au Tampon, le collège du 14ème kilomètre "étouffe", martèle le Snalc. Le syndicat enseignant fustige la gestion des effectifs dans cet établissement dont la capacité d'accueil maximale sera dépassée à la prochaine rentrée d'août.

A l'heure ou l'année scolaire se termine, les syndicats enseignants pointent du doigt le manque de professeurs mais surtout la surpopulation dans les établissements scolaires. Illustration avec le collège du 14ème kilomètre qui "étouffe" au Tampon.

L'établissement accueillera 950 adolescents au mois d'août prochain alors que sa capacité maximale est de 900 élèves en théorie. "On dépasse les 700 élèves à la cantine et à la permanence. Ce ne sont pas des conditions correctes d'apprentissage et de sécurité", argumente Jérôme Motet, le vice-président du SNALC qui ajoute qu'on frôle les 30 élèves par classe.

Revoir la carte scolaire

"Et ça c'est parce qu'on n'est pas reconnu dans le réseau d'éducation prioritaire", explique le syndicaliste. L'Etat nous met un contrat local d'accompagnement mais qui ne nous donne aucun moyen structurel".

Si l'augmentation des effectifs dans ce collège est un problème pointés chaque année par les parents et les associations de parents d’élèves, le Snalc propose que le surplus de collégiens soit redirigé vers les collèges du secteur moins surchargés.

"Il faudrait permettre de déroger à la carte scolaire et envoyer ces élèves dans les établissements où il manque des classes, où on est en sous-effectif", précise Jérôme Motet.