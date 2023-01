Avec seulement 1.3 million de tonnes de cannes récoltées, la campagne sucrière est catastrophique

L’agriculture péi est en ce moment mise en avant avec la 39ème édition du Miel Vert au Tampon. Une filière en plein essor mais qui rencontre des difficultés. La campagne sucrière 2022 est désastreuse, seulement 1.3 million de tonnes de canne ont été récoltées.

Hermione Razafinarivo / Loïs Mussard •

La campagne sucrière 2022 qui s’est achevée le 15 décembre 2022 est désastreuse pour les planteurs : 1.3 million de tonnes de cannes récoltées. La canne, pilier de la production agricole locale a fait face à des aléas météo, le manque de terre et les coûts de production.

Plusieurs facteurs

La campagne sucrière 2022 est décevante pour les planteurs, ils la qualifient de "catastrophique". "La saison n’était pas bonne mais cela s’explique par les deux cyclones de début d’année, la perte de 3000 hectares de terre et une période de sécheresse", déclare Frédéric Vienne, président de la Chambre d’Agriculture de La Réunion.

Les professionnels du secteur perdent de plus en plus de surfaces agricoles, laissées en friches. "L’explosion du coût de production et le comportement des industriels ne sont également pas favorables à une pérennité de la filière", déplore Frédéric Vienne. L’agriculteur souhaiterait que les planteurs ne "se découragent pas". Il espère une baisse rapide des prix des produits phytosanitaires sur le plan national.

En 2021, 1.5 million de tonnes de cannes avaient été récoltés.

Calamité agricole

La Chambre d'Agriculture a demandé la reconnaissance de calamité agricole pour les pertes de récoltes causées par les cyclones Batsirai et Emnati. La requête a reçu un avis favorable en décembre 2022. "Un soulagement" pour les planteurs, "ils pourront bénéficier du fonds de secours dont les modalités doivent être précisées par la DAAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts, et un décret", précise Frédéric Vienne.