Le Festhea Réunion revient pour un week-end de théâtre au Tampon

Les comédiens proposent leur pièce à un jury et au public. Ils visent ainsi la qualification pour la finale nationale, qui se tiendra en octobre à Saint-Cyr-sur-Loire dans l’Hexagone.

C’est un festival auquel participent 17 régions, La Réunion est la seule d’Outre-mer, et elle s’est plus d’une fois invitée au palmarès national.

Cette année, la sélection met aux prises des troupes exceptionnelles, qui ont déjà toutes gagné le concours régional pour représenter l’île au niveau national, et ont souvent ramené des prix.

On a eu au moins deux fois la Tour d’argent, qui est le deuxième prix. Cette année, on va avoir 4 troupes en plus qui ont déjà gagné Festhea, donc c’est vraiment du haut niveau.