Le Tampon : une enquête publique lancée pour recueillir les avis autour du projet du Parc du Volcan

Comme l'exige le Code de l'environnement, une enquête publique a été lancée avant que la préfecture ne donne son feu vert au Parc du Volcan, à la Plaine-des-Cafres. Jusqu'au 25 juillet, la population peut ainsi transmettre ses observations quant à ce projet qui, depuis le début, divise quant à son impact environnemental.

JCTS / SE / LP •

Voilà des années que le Parc du Volcan est évoqué, toujours sans faire l'unanimité. Afin de recueillir les avis de tous, notamment concernant son impact sur l'environnement, une enquête publique a été lancée ce lundi 26 juin 2023, avant que la préfecture n'autorise la mise en oeuvre du projet.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Vous pouvez donner votre avis sur l'avenir du Parc du Volcan au Tampon. Le projet prévoit des équipements de loisirs sur 15 hectares à la Plaine des Cafres. L’enquête publique démarre malgré des oppositions

L'enquête publique ouverte du 26 juin au 25 juillet

La population a donc de ce lundi 26 juin jusqu'au mardi 25 juillet inclus pour transmettre ses observations sur le projet, pour lequel la commune du Tampon a déjà les autorisations de dépôt de permis de construire. Mais rien ne se fera avant la fin de cette enquête publique et l'avis du commissaire-enquêteur à la fin août, comme le veut le code de l'environnement.

"Un avis favorable ou défavorable avec réserves devrait être pris en compte. A ce moment-là le maître d'ouvrage serait amené à compléter le dossier et à répondre au moins aux interrogations qui pourraient être posées dans le rapport et dans les conclusions du commissaire enquêteur", précise Philippe Garcia, le commissaire enquêteur.

Un massacre environnemental pour Domoun la Plaine

Parmi ceux qui s'opposent depuis le tout début à ce projet, les membres du collectif citoyen Domoun la Plaine. Gilbert Laporte, son président, pointe du doigt un massacre environnemental. Même s'il concède ne pas pouvoir "être contre le parc en lui-même parce que ce sont des aménagements qui sont prévus pour les pique-niqueurs, les gens qui viennent prendre le bon air là-haut". Des aménagements oui, mais pas n'importe comment, fait-il valoir.

Contre l'artificialisation des sols

Car d'autres éléments du projet fâchent le collectif. "Nous ne sommes pas d'accord avec certaines attractions comme les pumptracks, ces pistes pour les vélos et VTT qui vont détruire un peu l'environnement. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils artificialisent les sols, ça va provoquer des inondations", poursuit-il.

Pourtant, d'autres voient d'un bon oeil la création de ce Parc du volcan sur leur commune. Alix par exemple, considère que ça "va faire des emplois".

La surface du projet déjà réduite de 55 à 15 ha

Mais que prévoit exactement ce projet de Parc du Volcan ? Il est à noter qu'initialement, ce projet devait se concrétiser sur 55 hectares à Bourg-Murat. Depuis, il est relativement moins pharaonique, réduit à seulement 15 hectares d'aménagements, pour limiter ses impacts environnementaux.

Des attractions rayées de la liste

Parmi les attractions et aménagements du projet de départ, bon nombre ont été rejetés, considérés comme inappropriés dans un tel cadre rural et naturel : hippodrome, un ballon captif, espaces commerciaux, dix tyroliennes... Ces dernières ayant reçu un avis négatif de la part de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Un belvédère, un parcours de VTT, des zones de pique-nique...

Le projet actuel comprend donc des équipements tournés vers la nature : un belvédère, deux serres réservées aux espèces endémiques des Hauts, une passerelle immersive. Mais aussi des équipements permettant des activités sportives comme un parcours VTT, des aires de jeux, un labyrinthe végétal, ainsi que des zones de convivialité et de pique-nique, des sanitaires, postes de secours...

Projet de Parc du Volcan • ©Mairie du Tampon

Objectif : plus de 300 000 visiteurs par an

Le parc bénéficiera de trois parkings paysagers d'une capacité totale de 730 places.

La mairie du Tampon ambitionne ainsi de recevoir plus de 300 000 visiteurs par an. Le montant total des travaux est quant à lui estimé à environ 15 millions d'euros.

Une concertation préalable, également prescrite au titre du code de l'environnement s'était déjà déroulée du 1er au 23 juillet 2021.

Des observations à consigner en mairie...

Pour prendre connaissance du dossier de l'enquête publique et laisser des observations sur le registre ouvert, il suffit de se rendre à la mairie principale du Tampon ou dans les mairies annexes de la Plaine-des-Cafres et de Trois Mares. Tous les documents concernant le projet sont également consultables sur le site de la mairie du Tampon.

La suppléante du commissaire enquêteur, Dany Randriamampandry, sera disponible à plusieurs reprises jusqu'au 25 juillet pour recevoir les observations du public en personne : à la mairie principale du Tampon le 25 juillet de 13h à 16h, à la mairie annexe de la Plaine-des-Cafres le 30 juin de 9h à 12h et le 20 juillet de 13h à 16h, et enfin à la mairie annexe de Trois Mares le 5 juillet de 9h à 12h.

...ou par mail ou voie postale

Enfin, sachez qu'il est possible également de faire part de vos observations sur le projet du Parc du volcan par mail à l'adresse enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr, ou par voie postale à l'adresse de la mairie du Tampon (Hôtel de Ville - 256, rue Hubert Delisle - 97430 Le Tampon, à l’attention du commissaire enquêteur, M. Philippe Garcia.

L'avis du commissaire enquêteur devrait être rendu un mois après la clôture de l'enquête, soit vers la fin août 2023.