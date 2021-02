Le Tampon : les "non-résidents" du QG des Zazalés invités à quitter les lieux par les gendarmes

HA •

Ce dimanche après-midi, le QG des Zazalés résonnait au son de la musique d'un groupe de maloya lorsque plusieurs dizaines de gendarmes sont arrivés sur place pour relever les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules stationnés sur place.

Il semble que les forces de l'ordre sont déterminés à prendre de nouvelles mesures s'agissant de cette occupation qui remonte au mouvement des Gilets Jaunes en novembre 2018. Dans une vidéo live publiée sur Facebook par les membres du QG des Zazalés, on voit les gendarmes postés sur le rond-point.

Une intervention filmée par les occupants du QG

A la fin de cette même vidéo, on entend les propos échangés entre les gendarmes et les personnes présentes sur place après de longues minutes de silence du côté des forces de l'ordre.

"Le concert est terminé donc les personnes qui n'habitent pas sur le rond-point des Zazalés, on va ouvrir la voie. Libre à eux de quitter le site afin de mettre fin au rassemblement. Vous, vous habitez ici, donc vous pouvez rester ici", explique l'un des gendarmes calmement.

"Le concert et le rassemblement sont interdits"

"Le concert on y a mis fin parce que c'est interdit, le rassemblement est terminé parce que c'est interdit. Maintenant on n'usera d'aucune violence parce que ce n'est pas le but. Que les gens qui ne sont pas du rond-point quitte les lieux et on en restera là", poursuit le militaire.

"Banna la ni war a nous, la dit a nous, le concert lé arrêté parce que lé interdit et le rassemblement doit arrêté parce que lé interdit, du coup y demande aux non résidents de partir. Zot y rouve chemin (...) Zot y veut pas utilise la force, zot la pas ni pou sa, et zot y allège le dispositif zot y coupe par deux pour montrer zot bonne fois", a répété à ses camarades l'un des interlocuteurs des gendarmes.

Une requête qui semblait sur le point d'être suivie.