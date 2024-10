Les Florilèges fêtent leurs 40 ans pour le plus grand bonheur des passionnés de végétaux

Les Florilèges viennent d'ouvrir leurs portes ce vendredi 11 octobre 2024. Toute la ville du Tampon s'animera au rythme des découvertes de végétaux, braderie commerciale, concerts et fête foraine, jusqu'au 20 octobre. Ci-dessous le programme de la manifestation, qui fête ses 40 ans cette année.

Johanne Chung / Jacques Payet •

Le parc Jean de Cambiaire au Tampon a revêtu ses plus belles couleurs, celles des mille et une fleurs qui y sont exposées depuis ce vendredi 11 octobre 2024. Inutile de présenter encore les Florilèges, manifestation-phare du Tampon, qui attire les foules depuis 40 ans cette année.

Du 11 au 20 octobre, les amoureux de fleurs et de plantes auront à loisir de contempler, et pourquoi pas d'acquérir, d'innombrables espèces de végétaux pour fleurir ou garnir leur extérieur. 23 horticulteurs ont répondu à l'incontournable rendez-vous, tout comme un Meilleur ouvrier de France et champion de France des fleuristes, Dylan Decamp.

Le reportage de Réunion La 1ère :

C'est parti pour les Florilèges ! Le parc Jean de Cambiaire accueille jusqu'au 20 les amateurs de végétaux en tous genres. • ©Réunion la 1ère

Des passionnés dès la première heure

La manifestation risque d'attirer encore cette année des foules. Alors les habitués, désireux d'avoir la primeur du choix et d'éviter l'affluence, se sont rendus dès ce vendredi matin au parc Jean de Cambiaire. Comme ces deux passionnées venues de Petite-Ile, qui ont déjà les bras chargés de fleurs en tous genres : hibiscus, orchidées, gueules de loup... "Peu importe le nom, c'est pour la beauté surtout !", sourit l'une d'elles. "J'aime quand c'est fleuri ! On ne se lasse pas", dit une autre.

"Tous les ans on essaie de venir très tôt dès l'ouverture, avant qu'il y ait trop de monde, et il y a encore beaucoup de choix" Une habituée des Florilèges

Florilèges 2024 • ©Réunion La 1ère

Une autre visiteuse elle, se laisse tenter par de belles fleurs d'un rose vif, presque fluo, pour "remplacer celles qui n'ont pas résisté à la sécheresse". Son choix étant guidé, dit-elle, par "les couleurs et la facilité d'entretien". "C'est irrésistible, ça fait tellement plaisir toutes ces fleurs !", s'exclame-t-elle dans un grand sourire.

Certains attendent cet événement chaque année avec impatience, pour faire de nouvelles trouvailles, voire compléter leur collection, comme cette gramoune qui nous déclare même que les orchidées, "c'est ma passion, c'est ma vie !".

Florilèges 2024 • ©Réunion La 1ère

Des roses en veux-tu en voilà

Face à eux, des horticulteurs et pépiniéristes plein d'entrain pour recevoir et conseiller le public. Comme Hélène, qui avec son mari, se sont spécialisés dans les roses depuuis "plus de 40 ans" à la Plaine-des-Palmistes.

Le secret pour faire que ces fleurs soient les plus belles ? "Il ne faut pas avoir les mains trop propres !" plaisante-t-elle, en montrant les siennes, couvertes de terre. "Pour avoir de belles roses faut plein d'amour, et ne pas avoir peur de les planter et d'être piqué", ajoute Hélène. Sur son stand, plusieurs variétés se côtoient, baptisées de noms parfois surprenants : "Ketchup", "Black Baccara", "Terracotta", et même "Jean-paul 2" ou "Eddy Mitchell" !

Florilèges 2024 • ©Réunion La 1ère

Incontournable, pour les professionnels

Sur un autre stand, Jean-Louis Payet est un peu à domicile. L'horticulteur du Tampon est content de "mettre le Tampon en l'air" en participant à cette 40ème édition des Florilèges. Une manifestation qui a toute son importance, raconte le professionnel.

"Il faut y être, ça nous permet de voir un peu les tendances, ce que les gens aiment, pour se développer derrière. C'est la vitrine des fleurs, le cadre est agréable, la mairie fait tout pour que les gens viennent" Jean-Louis Payet, horticulteur tamponnais

Cette année, il est venu avec ses orchidées qui sans nul doute feront tourner bien des têtes : phalaenopsis, dendrobium nobile... Mais aussi des aglaonemas et zamioculcas, pour ceux qui préfèreraient les plantes vertes.

Florilèges 2024 • ©Réunion La 1ère

Ateliers divers et plantes luminescentes

De toute façon, aux Florilèges, l'immense jardin fleuri du parc Jean de Cambiaire a prévu d'en proposer pour tous les goûts. En termes d'achats, mais aussi de conseils puisque de nombreux ateliers sont programmés pour apprendre à réaliser compositions florales, kokedamas, murs végétaux, bonzaïs, semis et rempotages...

Florilèges 2024 • ©Mairie du Tampon

Florilèges 2024 • ©Mairie du Tampon

Cette année, des plantes un peu spéciales seront à découvrir : les végétaux luminescents, qui grâce à une formule non-toxique et biosourcée, leur permettre d'être phosphorescents dans le noir. Ils seront à admirer notamment lors des nocturnes jusqu'à 21h au parc Jean de Cambiaire les 17, 18 et 19 octobre.

Braderie, concerts et fête foraine

Indissociables de l'exposition forale au parc Jean de Cambiaire, la braderie commerciale et les concerts nocturnes viendront compléter ces Florilèges 2024. Les forains et exposants accueillent les visiteurs de 9h à 18 heures jusqu'au dimanche 20 octobre.

Du côté de la SIDR des 400, il y aura aussi du monde pour la fête foraine et les concerts payants (sauf le 14 octobre). Notamment celui de Tayc et Dadju ce samedi soir, à guichet fermé. L'élection de Miss et Mister Tampon 2024 a sacré, vendredi soir, Amandine Lauret et Noé Grondin.

Autre temps fort, un spectacle de plus de 200 drones au stade Klébert Picard, le dimanche 20 octobre, à 19h30.

Le programme des concerts

13 octobre

14h : Missty

19h : Algéric, MikL, Léa Churros, Tatase, Liljooe, Kent'I, DJ M'Sy

14 octobre

19h : VJ Awax, MC Box, Kvnn, Sayven, Dangerous, St-Unit (gratuit)

15 octobre

19h : Léa Churros

20h : Joé Dwet Filé

16 octobre

19h : Dominique Barret

20h : Gilbert Montagné

17 octobre

19h : Fabrice Legros

20h : Jean-Baptiste Guégan et Raynaud Sadon

18 octobre

19h : Flamm Zil Moris, Tii Alexandre Madii Madii, Bigg Frankii, Sky to Be, Jason Heerah, Blakkayo, Alain Ramanisum, Clif Azor, Laura Beg

19 octobre

19h : New Generation

20h : Franglish

20 octobre

14h : La Réunion Lé La, Renlo, Nas Black, Cyclon', Progression, Mars tou sèl, René Paul Elleliara, Tiana, Boko, Sista Flo, Doudou, Biehl Ivoula, Lucie

20h30 : James

21h30 : Kaf Malbar

Informations pratiques

Zone foraine SIDR 400

Ouverture à 13h, arrêt des manèges à 23h30

Accès au parc forain de la SIDR des 400, hors concerts : 2 euros, gratuit pour les enfants de moins de 1,30m, et gratuit le 14 octobre. Entrée gratuite pour les PMR + 1 accompagnant

Parc Jean de Cambiaire

Ouverture de 9h à 18h, nocturnes jusqu'à 21h les 17, 18 et 19 octobre. Entrée à 2 euros, gratuit pour les enfants et PMR

Braderie commerciale du centre-ville

Entrée gratuite, de 9h à 18h

Le programme complet à retrouver au lien suivant : https://heyzine.com/flip-book/c9be837aee.html#page/1