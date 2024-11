Plaine-des-Cafres : le secours catholique de La Réunion organise une journée de solidarité festive

Instituée par le pape François, la Journée mondiale des pauvres se tient ce dimanche 17 novembre. Pour l’occasion, le secours catholique de La Réunion a organisé une manifestation aux Grands Kiosques, à la Plaine-des-Cafres.

LH avec Suzette Emma et Olivier Murat •

Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées ce dimanche 17 novembre aux Grands Kiosques, à la Plaine-des-Cafres. Organisée par le secours catholique, la manifestation était avant tout une journée de solidarité envers les plus démunis.

Une journée festive, empreinte de solidarité et de fraternité

Plusieurs associations de lutte contre la précarité étaient présentes pour cette journée d’échanges, de détente et de partage. Des jeux lontan, des jeux de société et des jeux de cartes étaient proposés aux participants.

A 63 ans, Marie-Paule vit avec le RSA. La gramoune dispose de 559 euros chaque mois pour faire face à toutes les dépenses obligatoires. Le quotidien est devenu plus difficile aujourd’hui que par le passé, selon elle. Elle a donc pris l’habitude de se tourner vers le secours catholique, qui l’aide à boucler les fins de mois.

36% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté

La Réunion est une île touchée par la pauvreté, la précarité. " Il faut de plus en plus montrer notre solidarité et notre fraternité " envers ceux qui sont concernés, estime Michelle Vital, présidente du secours catholique à La Réunion.

Ça touche tout le monde. On est tous pauvre de quelque chose. Il n’y a pas que le côté matériel. Aujourd’hui à La Réunion, il y a beaucoup d’isolement chez les personnes âgées, les jeunes. Michelle Vital, présidente du secours catholique à La Réunion

Respecter la dignité fondamentale de chacun

Monseigneur Gilbert Aubry était présent. Pour lui, il est fondamental de faire preuve d’humanité les uns envers les autres, et d’établir des relations de confiance pour permettre à chacun d’avancer dans la vie.