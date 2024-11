Téléthon 2024 : des massages proposés par de futurs kinésithérapeutes pour récolter des dons à Saint-Pierre

Pour la 38ème édition du Téléthon, des actions sont organisées aux quatre coins de l'île afin de récolter des dons et de contribuer ainsi à la recherche sur les maladies génétiques rares. A Saint-Pierre, des massages sont proposés en échange d'une participation.

Harry Amourani / Loïs Mussard •

Si pour cette 38ème édition, le Téléthon a installé son village à Saint-Denis, sur la place Bancoul, au Moufia, la commune de Saint-Pierre par exemple est également mobilisée. Illustration ce vendredi 29 novembre avec la traditionnelle journée de solidarité des étudiants masseurs et kinésithérapeutes.

Ces derniers proposent des séances de massages pour le grand public dans les locaux de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie à Terre-Sainte, une tradition puisque l'opération est reconduite depuis 16 ans.

Une vingtaine d'étudiants sensibles à la cause du Téléthon

"Quand les jeunes s'engagent, il faut absolument les soutenir, confie une "cliente" du jour. Moi, je trouve ça très bien et mi dit tout' domoune, viens fait un ti massage !". Au total, ce sont 22 étudiants en deuxième année de leur cursus qui participent à cette journée.

C'est ainsi une expérience concrète pour ces jeunes particulièrement sensibles à la cause des personnes souffrant de maladies génétiques. "C'est pour la bonne cause et donc on se sent très utile", réagit l'une de ces étudiantes.

De la pratique pour les étudiants, du bien-être pour les participants et un élan de solidarité pour le Téléthon... Comme tous les ans, les participations récoltées en échange des massages seront reversées à l'AFM-Téléthon, l'association engagée dans le combat contre des maladies génétiques rares.

Les étudiants de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie sont mobilisés comme chaque année pour le Téléthon • ©Olivier Murat

24 heures de musique à La Plaine des Palmistes

Dans le cadre de ce Téléthon 2024, des actions sont organisées dans la plupart des communes. A La Plaine des Palmistes, Bob Técher et ses dalons musiciens des Soulpacks proposent un concert qui durera 24 heures.

"On est les seuls à le faire, preuve qu'à la Plaine des Palmistes on fait des choses plus qu'innovantes", lance le directeur musical qui compte parmi ses invités des artistes comme Tikok Vellaye, Nicole Dambreville ou encore Fabrice Legros. Les élèves de Josian Alphonsine, le président de l'Association En Plaine Musique, seront également sur scène pour l'occasion.

Claude Montanet, l'animateur de Réunion La 1ère, et la chanteuse Nicole Dambreville sont respectivement le parrain et la marraine de cette 38ème édition. "C'est important de donner de l'espoir à ceux qui sont concernés par ces maladies pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, souligne la marraine.

