Téléthon 2024 : La Réunion se prépare pour un week-end placé sous le signe de la solidarité

Ces vendredi 29 et samedi 30 novembre, les Réunionnais sont invités à se mobiliser massivement dans le cadre de la 38ème édition du Téléthon. Objectif : récolter des dons pour aider la recherche sur les maladies génétiques. Plusieurs actions sont organisées dans l'île. Un village dédié prendra ses quartiers à Saint-Denis.

En 2023, pour la 37ème édition du Téléthon, plus de 314 932 euros ont pu être récoltés à La Réunion. L'objectif est donc de faire mieux pour cette année 2024 durant ce week-end du 29 au 30 novembre.

Plus de 125 animations sont programmées aux quatre coins de l'île, et un village dédié sera installé dans le secteur de Bancoul au Moufia, à Saint-Denis, la ville ambassadrice.

Aux commandes de l'évènement, on retrouve l’AFM-Téléthon, une association de militants, malades et parents de malades engagés dans le combat contre des maladies génétiques rares.

Et depuis plusieurs jours, plusieurs actions sont déjà menées, comme le relate

Plusieurs activités proposées au village Téléthon

Les Réunionnais sont appelés à se mobiliser et le parrain de cette 38ème édition n'est autre que Claude Montanet qui était l'invité de Philippe Dornier dans Gran Matin sur Réunion la 1ère, mercredi 27 novembre, aux côtés de Sonia Hoarau, la déléguée de l’AFM-Téléthon Réunion.

Celle-ci a donné quelques détails sur ce qui sera proposé dans ce village du Téléthon, et notamment une opération "zumba" à Saint-Denis où pour l'occasion les participants sont invités à s'habiller aux couleurs du Téléthon, en jaune.

Regarder cet extrait de l'intervention de Sonia Hoarau sur Réunion la 1ère :

Une collecte prévisionnelle de 185 000 euros sur le terrain

Plus de 435 bénévoles sont mobilisés dans la majorité des communes et les organisateurs espèrent récolter spécifiquement plus de 185 000 euros dans le cadre des actions menées sur le terrain, sans compter donc les dons en ligne sur le site du Téléthon ou encore par téléphone au 36 37.

L'AFM-Téléthon rappelle que plusieurs pas de géant ont pu être réalisés grâce aux dons récoltés à chaque édition et de plus en plus de malades et de familles voient ainsi leur destin changer grâce aux thérapies innovantes, fortement soutenues grâce au Téléthon.

L'espoir pour Angel, Naho, Romain...

Et les exemples sont nombreux à La Réunion avec notamment le cas du petit Angel, 4 ans, qui est atteint d’amyotrophie spinale, une maladie rare diagnostiquée alors qu'il avait 5 mois. Grâce à un médicament de thérapie génique, le jeune Tamponnais dont la maladie le limitait dans ses mouvements, peut désormais se tenir debout et continue de progresser tous les jours

Naho, 9 ans, est lui atteint de myopathie de Duchenne, qui se caractérise par un développement psycho-moteur tardif. Installé à l’Entre-Deux avec sa famille, il a pu intégrer l’étude d’histoire naturelle de la maladie menée par le CHU de Lille sous la supervision du Dr Jean-Baptiste Davion. Ses parents ont beaucoup d’espoir car un essai de thérapie génique est en cours.

Âgé lui de 16 ans, Romain souffre lui aussi de la myopathie de Duchenne. Même s’il est capable de faire quelques pas, il se déplace principalement en fauteuil roulant mais avec ses parents, le jeune saint-louisien qui ambitionne de devenir journaliste compte lui aussi sur les avancées médicales.