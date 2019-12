Téléthon : les sapeurs-pompiers lancent la 33ème édition

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour le Téléthon. Ce vendredi 6 décembre au matin, c’est à Bras-Panon qu’ils ont entamé leur tour de l’île. Le village officiel de la 33ème édition a lui aussi ouvert ses portes dans la commune.

LH / GB •

Un tour de l’île pour récolter des dons

2 jours de mobilisation pour le Téléthon

Composer le 36 37

Si la 32ème édition avait été perturbée par le mouvement des Gilets Jaunes, celle de 2019 a bel et bien débuté ! Ce vendredi 6 décembre, c’est à Bras-Panon qu’elle a été lancée. Le village officiel de la 33ème édition a ainsi ouvert ses portes.Durant deux jours, il s’agira ainsi de récolter des dons pour financer la recherche et apporter du soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques.Comme chaque année, les sapeurs-pompiers ont donné le coup d’envoi du Téléthon en entamant leur tour de l’île. Ils sont ainsi partis du champ de foire de Bras-Panon, où se tient le village officiel du Téléthon, peu avant 8h ce vendredi 6 décembre.C’est en courant qu’ils ont pris la direction du Nord, puis de l’Ouest, et passeront la nuit à Saint-Pierre. Demain, samedi 7décembre, ils remonteront par l’Ouest jusqu’au village officiel de Bras-Panon. Au total, ils seront près de 400 sapeurs-pompiers du SDIS 974 mobilisés pour le téléthon et une centaine de jeunes.Durant ces deux jours consacrés au Téléthon, les 6 et 7 décembre, nombreux sont ceux qui seront mobilisés pour qu’un maximum de dons puissant être récoltés. Au total, plus de 160 manifestations sont programmées, sur le village officiel mais aussi dans les différentes communes.Nuit du roller à La Source à Saint-Denis, nuit du karting, concerts, tour de l'île d’EDF, La Réunion sera en fête tout le week-end pour aider la recherche et lutter contre les maladies génétique. Ce vendredi matin, débutaient les 24 heures de multi-sports sur le plateau de l’école Saint-Charles à Saint-Pierre. Reportage de Patrick Smith et Jacques Payet.Objectif de cette 33ème édition : faire mieux que l’an dernier. Seulement 216 000 euros avaient été récoltés en 2018. Il faut du fait que le mouvement des Gilets Jaunes n’avait pas aidé. Les organisateurs espèrent cette fois atteindre les 479 000 euros de 2017.Sachez qu’il est d’ores et déjà possible de faire un don en composant le 36 37. La Réunion reste le premier collecteur de l’Outre-mer. Tout au long de ces deux jours, Réunion la 1ère sera mobilisée pour ce Téléthon 2019.