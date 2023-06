Témoignage : après un long combat judiciaire, Frédéric passera la fête des pères avec sa fille cette année

La fête des pères est célébrée ce dimanche 18 juin. Beaucoup la passeront en famille, mais pour d’autres papas, le moment sera difficile. Frédéric a connu cela. Après un long combat judiciaire, il passera la fête des pères avec sa fille, cette année. Il témoigne.

LP / Harry Amourani •

Deux semaines après la fête des mères, la fête des pères est célébrée ce dimanche 18 juin. A La Réunion, la plupart des papas passeront la journée en famille. Pourtant, pour d’autres pères, cette fête peut être un moment douloureux. Certains le passeront loin de leur enfant.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

"On ne vit pas, on subit"

Frédéric, 36 ans, a connu cela durant plusieurs années. Il a été privé de sa fille dès sa naissance en 2016. "Mon ex-compagne a accouché dans mon dos et elle est partie à Madagascar avec ma fille sans mon consentement, raconte-t-il. C’était au moment de la fête des pères".

En conflit avec son ex-compagne, il ne pourra pas voir sa fille durant six mois. "On ne vit pas, on subit, dit-il. C’est inexplicable, une douleur atroce. Les gens autour de vous ne comprennent pas, ils disent « laisse tomber, elle va grandir, mets une pierre sur ton cœur ». On vit ça tout seul".

Cela touche à la fondation de l’humain, ma fille était un morceau de moi. Frédéric

Une garde alternée

Durant un long combat judiciaire, le jeune homme a tout fait pour réussir à reconnaître sa petite fille. Il a ensuite obtenu un droit de visite et d’hébergement en 2017. L’an dernier, il a poursuivi les démarches pour faire valoir ses droits.

"J’ai obtenu la garde alternée, la moitié des vacances et une semaine sur deux, du vendredi au vendredi, c’était une joie, raconte Frédéric. Je sortais d’un combat alors que j’avais juste eu ma fille".

La fête des pères avec papa

Dans son combat pour retrouver sa fille, Frédéric a été aidé par l’association Paire 2 Cœurs. "Ils m’ont aidé dans la paperasse, mais aussi psychologiquement", ajoute-t-il.

Grâce au jugement, sa fille de 7 ans a passé la fête des mères avec sa maman et passera la fête des pères avec son papa. Aujourd’hui, la plupart des jugements prévoit cela par défaut. "Maintenant je suis heureux, mais je pense souvent à d’autres papas dans mon cas, dit-il. Il ne faut jamais lâcher, surtout pas quelqu’un qu’on aime".