Tempête Candice : le point sur les fermetures d'établissements scolaires ce vendredi

La tempête Candice a causé des dégâts. Si certains établissements scolaires rouvrent ce vendredi 25 janvier 2024, d'autres demeurent fermés. Des routes sont également rouvertes à la circulation.

Annaëlle Dorressamy / JCTS •

Suite au passage de la tempête Candice, certaines écoles étaient fermées ce jeudi 25 janvier 2024. Le point sur les établissements scolaires ouverts et sur les routes.

Fermeture de certaines écoles dans le Sud

La ville de Saint-Joseph informe que suite à une casse sur la canalisation d'eau de Grand-Galet, l'école du village n'est actuellement pas alimentée et l'accueil des élèves ne peut se faire dans les conditions d'hygiènes correctes. Par conséquent, l'école de Grand Galet restera fermée ce vendredi 26 janvier 2024 et le sera jusqu'à nouvel ordre.

A Saint-Louis, l'école primaire Alphonse Daudet, située au début de la route de Cilaos est inaccessible à cause des éboulis et restera fermée.

Au Tampon, les écoles de la commune resteront fermées pour permettre leur remise en état après les intempéries. La reprise des classes se fera lundi 29 janvier 2024.

Réouverture de l'Université de La Réunion

En accord avec les services de la Préfecture et de l’Académie, le 1er Vice-Président de l’Université de La Réunion a décidé de procéder à la réouverture des sites, campus et composantes implantées sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon demain.

Les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel) se dérouleront dans les conditions habituelles.

Les activités administratives reprennent également sur les sites mentionnés dans des conditions normales.

Réouverture des crèches communales du Tampon

Les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants Municipaux de la Ville du Tampon gérés par la SPL Petite Enfance rouvriront normalement leurs portes à compter de demain aux horaires habituels. Cela concerne les établissements suivants :

Crèche Collective du Tampon, 28 rue du Général Bigeard

Crèche Collective "Les P’tits Marmailles", 51, rue du Docteur Ignace Hoarau

Crèche Familiale des Araucarias, 61, rue Frédéric Badre

Crèche multi-accueil Moutardiers, 60 rue Frédéric Badre

A Bras-Long, à l'Entre-Deux, la micro-crèche municipale rouvrira demain aux horaires habituels.

Réouverture de certaines routes

La RD 13 Route de Bras Mouton est rouverte à la circulation, informe le Conseil Départemental dans un communiqué. Pour rappel, suite à un éboulis qui s'est produit hier, des travaux de dégagement ont eu lieu.

La RD 20 Route des Makes à Saint-Louis est également rouverte à la circulation.