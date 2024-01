Tempête tropicale Candice : les écoles et établissements scolaires du Sud et du Sud-Est de La Réunion fermés ce jeudi

Le rectorat de La Réunion a informé ce mercredi soir de la fermeture des écoles, collèges, lycées et les sites universitaires des zones sud et sud-est de l'île demain le jeudi 25 janvier 2024, dans ce contexte de très fortes pluies observées actuellement sur ces régions.

Ces dernières sont, pour rappel, concernées par une vigilance rouge fortes pluies et orages toute cette nuit de mercredi à jeudi.

11 communes sont concernées par ces fermetures :

- Les Avirons

- Cilaos

- Entre-Deux

- Étang-Salé

- Petite-Île

- Saint-Joseph

- Saint-Leu

- Saint-Louis

- Saint-Pierre

- Saint-Philippe

- Le Tampon

Les cours devraient reprendre à compter du vendredi 26 janvier 2024.

Les transports scolaires seront suspendus, et les transports en commun de manière générale ne devraient pas circuler jeudi matin.

Au-delà des établissements scolaires, "le télétravail est vivement recommandé dans toute cette zone", signale le préfet de La Réunion Jérôme Filippini.

L'Université de La Réunion informe qu'elle procédera à "la fermeture des sites, campus et composantes implantées sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon ce jeudi 25 Janvier 2024".



"Sont concernées toutes les activités pédagogiques (arrêt des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel). Les activités administratives des sites concernés sont maintenues exclusivement en télétravail dans la mesure du possible pour l’ensemble des agents affectés sur les sites mentionnés. Ces décisions ne concernent aucun des sites de Saint-Denis qui accueilleront les étudiants et les agents dans les conditions habituelles."