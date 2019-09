Une tournée pour aider ceux qui aident

© Réunion 1ère/Blabla Prod et 21°SUD

Parce qu'il parait juste de leur rendre ce qu'ils donnent, la Caisse Réunionnaise de retraites Complémentaires organise chaque année " la tournée des aidants familiaux ".A La Réunion, 46 000 personnes consacrent du temps à un membre de leur famille touché par la maladie ou concerné par un handicapé. Ce proche, ils s'en occupent au quotidien, parfois en même temps que leur travail et leur propre vie de famille.Les aidants familiaux ont aussi besoin de soutien et de réconfort. La tournée des aidants leur permet chaque année de prendre un temps pour eux, à travers des manifestations et des rencontres proposées dans toute l'île." Avec ses partenaires, l’Action Sociale de la CRR Agirc-Arrco et l’Action Sociale de la CRP proposent des stands d’informations et de rencontres partout sur l’île, et bien d’autres actions de sensibilisation.Ces journées de rencontres seront pour les aidants familiaux et leur famille l’occasion de s’informer sur leurs droits, et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Mais c’est surtout l’occasion de souffler, de se rencontrer, de se réconforter en participant à des ateliers et en profitant de nombreuses activités ".Le 06 octobre prochain, un relai dans Saint-Denis en matinée et un plateau artistique l'après-midi, viendront clôturer