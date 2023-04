Transition énergétique : une résidence de la SHLMR alimentée par sa propre centrale photovoltaïque

Une résidence d’un nouveau genre s’apprête à sortir de terre à La Réunion. Elle est équipée d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation. La production se fait en journée et l’énergie non consommée par les habitants est injectée dans le réseau EDF.

La livraison de la résidence Pierre Lagourgue est prévue en septembre 2023. L’immeuble, érigé au-dessus de la tranchée couverte à Saint-Denis, compte une soixantaine de logements sociaux et surtout une centrale photovoltaïque en autoconsommation.

Une économie de 10 % sur la facture d’électricité…

Avec une production de 80 000 KW par an, la centrale photovoltaïque sera capable de fournir en énergie les parties communes et les appartements. Pour autant, il faudra quand même payer une facture, car la centrale ne dispose pas d’accumulateur, et donc de capacité de stockage. En clair, l’électricité produite, lorsqu’elle n’est pas consommée, est directement injectée dans le réseau. Selon les estimations de la SHLMR, l’économie pour les habitants devrait avoisiner les 10 %.

… qui peut atteindre 20 % en fonction des comportements

A terme le bailleur vise les 20 % d’économie, mais cela ne se fera qu’avec « une adaptation des comportements » selon Julien Castelnau, responsable de la politique technique à la SHLMR.

Ainsi une action de sensibilisation sera menée « pour bénéficier des avantages de la production solaire ». Il s’agira notamment d’utiliser davantage l’électricité pendant les heures d’ensoleillement. Cette consigne, applicable dans cette résidence d’un nouveau genre, va à l’encontre des préconisations d’EDF, qui recommande l’emploi des machines énergivores durant les heures creuses, et donc la nuit.

Un plan de décarbonation à court et moyen terme

Cette innovation de la SHLMR, premier bailleur social de l’île, intègre une stratégie plus large de décarbonation dans la construction.

A La Réunion, y a un très fort enjeu pour améliorer le confort thermique et éviter le recours à la climatisation Valérie Le Normand, directrice générale de la SHLMR

Ce plan passe d’abord par une amélioration des techniques l’isolation et du brassage de l’air des bâtiments.

Dans le cadre du plan de décarbonation tracé par Action Logement, le bailleur vise aussi l’autonomie énergétique d’ici 2030. Ce volet implique la mise en œuvre de centrales photovoltaïque pour approvisionner les résidences mais aussi alimenter des bornes de recharge électrique.

En parallèle, une démarche de sensibilisation sera conduite auprès des locataires sur la maitrise de l’énergie, la gestion des déchets et l’économie circulaire.

Enfin il y a aussi tout l’enjeu des matériaux moins carbonés qui sont moins maitrisés par le bailleur social, il reste dépend des fournisseurs.