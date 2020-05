Transports scolaires : le TCO adapte ses horaires, collèges et lycées uniquement pour la Casud

Retour en classe pour l’ensemble des élèves réunionnais. La reprise sera cependant adaptée, les horaires des transports le seront donc aussi, c'est le cas pour le TCO. Reprise du transport scolaire à la Casud aussi, mais uniquement pour les collèges et lycées.

LH •

L’ensemble des établissements du TCO desservis

Lycée Evariste de Parny

Lycée Louis Payen

Lycée Saint-Paul IV

Lycée de Stella

Lycée de Trois-Bassins

Lycée Moulin Joli

Lycée Saint-François Xavier

©Kar'Ouest / TCO

Les collèges et les lycées uniquement pour la Casud

Les transports scolaires s’adaptent avec la reprise des écoles, collèges et lycées. Hier, jeudi 28 mai, le Premier ministre et le ministre de l’Education nationale annonçaient le retour à l’école, au collège et au lycée pour l’ensemble des élèves des départements situés en zone verte. La Réunion est donc concernée.Une reprise adaptée, qui voit ainsi les horaires de cours eux aussi adaptés. Les transports scolaires s’organisent donc en conséquence.Dans l’Ouest, le TCO desservira donc les lycées dès le 2 juin, en plus des collèges et écoles qui le sont depuis le 18 mai dernier. Le matin, l’aller se fera aux horaires habituels pour tous les lycées, en revanche le retour sera adapté aux horaires des élèves pour les lycées suivants :Pour tous les autres lycées, les retours seront assurés aux horaires habituels. Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les élèves de 11 ans et plus à l’intérieur des cars scolaires et également aux arrêts. Un siège sur 2 sera condamné dans les bus pour garantir la distanciation physique.Dans le Sud, la Casud a finalement décidé de reprendre le transport scolaire. Le 13 mai dernier, elle avait annoncé sa suspension jusqu’au 4 juillet. Avec l’annonce de la réouverture de l’ensemble des écoles, collèges et lycées, la communauté de commune remet partiellement ce service en activité.Ainsi, à partir du mardi 2 juin, le transport scolaire sera assuré pour les collèges et les lycées situés sur le territoire de la Casud. Afin de protéger au mieux les élèves et les conducteurs, le nombre de personne par bus sera limité, le port du masque obligatoire et enfin l’entrée et la sortie se feront par la porte arrière.