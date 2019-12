Travail le dimanche : la cour d'appel rendra sa décision le 17 décembre

Mr.Bricolage demande une suspension provisoire de l'interdiction de travailler le dimanche qui découle du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis le 18 novembre dernier. L'audience a eu lieu ce mardi devant la cour d'appel, la décision sera rendue le 17 décembre prochain.

Lise Hourdel •

Certains salariés sont favorables au travail le dimanche

À lire aussi Saint-Denis : des salariés manifestent en faveur du travail le dimanche

L'accord de 1966 prime selon le tribunal de grande instance

À lire aussi Travail le dimanche : après la condamnation du Mr Bricolage, Leroy Merlin prend les devants

La demande de lever de l'interdiction devant la cour d'appel est une demande provisoire, en attendant le jugement sur le fond. S'il s'agit d'une procédure d'urgence, il faudra tout de même attendre le 17 décembre prochain pour que la juridiction ne se prononce.D'autre part, un appel a été déposé par la direction de l'enseigne de bricolage dans la foulée de la condamnation, le 18 novembre, pour savoir si le décret de 2006 prime sur l'arrêté de 1966. Ce jugement pourrait tomber dans plusieurs mois seulement, voire plusieurs années, d'où la demande de suspension provisoire.Vendredi dernier, le 29 novembre, des salariés volontaires et des étudiants, favorables au travail le dimanche, se sont rassemblés devant la préfecture de Saint-Denis et ont remis une pétition pour manifester leur opposition à la décision de justice rendue quelques jours plus tôt.Après assignation de la CGTR, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a en effet condamné l'enseigne Mr.Bricolage pour non-respect des horaires légaux, le 18 novembre dernier. Il lui est ainsi reproché d'enfreindre un accord de 1966, réglementant l’ouverture des magasins non-alimentaires le dimanche dans le chef-lieu, mais aussi pour les 23 autres communes.