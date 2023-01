Partager :

Les influenceurs Marc et Nadé Blata ont été bannis de Facebook et Instagram par le géant américain des réseaux sociaux Méta suite à des plaintes d'utilisateurs. Pour la première fois en France, une plainte collective a été déposée pour escroquerie et abus de confiance.

DG avec Francis Gibrien et Denis Rousseau Kapla

Pour la première fois en France, une plainte collective a été déposée contre des influenceurs pour escroquerie et abus de confiance. Elle vise notamment Marc et Nadé Blata. L'influenceur réunionnais, star des réseaux sociaux avec des millions d'abonnés, installé avec son épouse à Dubaï, a été banni d'Instagram et Facebook ce jeudi. Le groupe Meta, géant américain des réseaux sociaux avait reçu de nombreuses plaintes d'utilisateurs dénonçant leurs comptes jugés dangereux. Meta France a justifié sa décision : Bonjour, les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles. — Meta France (@MetaFrance) January 26, 2023 Un Réunionnais dans le viseur de nombreux plaignants La justice va maintenant s'en mêler. 88 victimes se sont déclarées à ce jour, et de nouveaux plaignants affluent quotidiennement. Une plainte collective a été déposée pour escroquerie et abus de confiance. Le préjudice global serait estimé à 6 millions d'euros. Les personnes, dont des Réunionnais, estiment avoir été arnaquées en investissant dans des produits financiers vantés par de célèbres influenceurs, dont Marc Blata et son épouse Nadé Blata. Le reportage de Réunion La 1ère Un couple d'influenceurs réunionnais visé par une plainte collective pour escroquerie Jusqu'à 30 000 euros de pertes L'un des plaignants témoigne : "Ils jouent sur plusieurs terrains. Non seulement le côté bling bling. Regardez, moi j'ai réussi, j'ai une belle voiture. Sachant que le minimum à déposer sur le canal pour pouvoir lancer des trades c'est 500 euros." Certaines victimes n'ont déposé que 500 euros, mais d'autres l'ont fait à plusieurs reprises, avec des pertes pouvant aller jusqu'à 30 000 euros. Le collectif d’Aide aux Victimes d’Influenceurs dénonce deux arnaques : l’une basée sur le principe des NFT (Non-Fungible token), l’autre sur le trading soit l’échange de devises en ligne. "La manière dont les gens gèrent leur argent, nous n'en sommes pas responsable" Avant d'être banni de certains réseaux, Marc Blata avait posté une vidéo pour défendre son activité : "Les gens pensent qu'ils vont être millionnaires du jour au lendemain et ils ne savent pas être patients. (...) Il faut commencer petit à petit, c'est tout un accompagnement et c'est ce qu'on se tue à dire sur les réseaux sociaux." La manière dont les gens gèrent leur argent, nous n'en sommes pas responsables. Marc Blata, influenceur Une loi pour réguler les pratiques Une proposition de loi pour réguler les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est en cours de rédaction. "Aujourd'hui il y a un problème", explique Arthur Delaporte, député NUPES du Calvados et rapporteur de ce projet de loi. "Les influenceurs ne connaissent pas suffisamment le cadre règlementaire. Par ailleurs ils font de la promotion de produits déjà interdits." Le projet prévoit de renforcer les interdictions sur certains produits de santé et sur les jeux d'argent et de hasard.

