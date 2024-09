Un grand maître bouddhiste tibétain est à La Réunion pour partager ses enseignements.

Un grand maître bouddhiste tibétain est en voyage à La Réunion jusqu’au 25 septembre. Lodreu Rabsel Rinpoché vient pour la deuxième fois dans l’île pour partager les enseignements de Bouddha et échanger avec les Réunionnais.

Des Réunionnais étaient en pleine médiation sur la plage de l’Hermitage, ce jeudi 12 septembre. Avec eux, un moine tibétain venu proposer des initiations à la philosophie bouddhiste. Lodreu Rabsel Rinpoché est en voyage à La Réunion jusqu’au 25 septembre.

Diffuser sagesse et bonheur

"Je suis venu diffuser aux Réunionnais l’enseignement de Bouddha, explique Lodreu Rabsel Rinpoché. C’est par la sagesse que l’on obtient le bonheur, je suis venu diffuser ici le bonheur". Ce moine tibétain est déjà venu dans l’île en 2014. "J’apprécie les Réunionnais qui ont un bon cœur", ajoute-t-il.

Réciter des mantras

La venue de ce grand maître bouddhiste tibétain s’est faite grâce à l’association Phen Dhe. Lodreu Rabsel Rinpoché va partager ses enseignements et initiera le public aux pratiques bouddhiques.

"La récitation des mantras est très importante car la parole à des pouvoirs et permet d’obtenir de grandes bénédictions", explique le grand maître bouddhiste tibétain.

Partager ses enseignements

Ce matin sur la plage, certains participants pratiquent le bouddhisme depuis plus de 15 ans. "Le bouddhisme nous permet de nous ancrer en nous, de sortir de la souffrance et de l’ignorance", confie un participant réunionnais. A ses côtés, Edith pratique le bouddhisme depuis 15 ans, "c’est un chemin de vie où on apprend à développer l’amour et la compassion envers tous les êtres", ajoute-t-elle.

A La Réunion, il y aurait plus de 3 000 adeptes de la philosophie bouddhiste.

Un message de paix et d'union

Ce grand maître offrira gratuitement des initiations dans les jours qui viennent. "Il y en aura à l’Etang-salé et à Piton Sain-Leu, explique Vincent Hodgi, président de l’association Phen Dhe. Nous voulons développer l’enseignement bouddhiste à La Réunion pour que les gens s’y retrouvent. Nous faisons passer un message de paix et d’union pour suivre les trâces du Bouddha". Les ateliers gratuits sont organisés les 14-15 septembre à l’Etang-Salé, et les 21-22 septembre à Piton Saint-Leu.

Lodreu Rabsel Rinpoché rentrera ensuite au Népal, où il dirige un centre d’études et de retraite.