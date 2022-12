Un marché de Noël organisé au Tampon ce week-end

L’esprit de Noël s’empare de la ville du Tampon ce week-end. Depuis hier, la commune accueille un marché de Noël sur le site de Miel Vert à La Plaine des Cafres. Le marché se tient jusqu’à ce dimanche 4 décembre. A 20 jours du Réveillon, c’est l’occasion pour les visiteurs de trouver le cadeau idéal à offrir.

Céline Latchimy avec Suzette Emma •

Ce week-end se tient le marché de Noël de la commune du Tampon. Prévu jusqu’à ce dimanche 4 décembre, depuis hier les visiteurs sont nombreux. Ils déambulent dans les allées, à la quête du cadeau idéal à offrir ou à s’offrir. Décorations, bijoux, sacs, linges de maison… Plusieurs exposants se sont installés sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres pour l’occasion.

Réactions de quelques visiteurs et exposants sur Réunion La 1ère :

Le Tampon accueille un marché de Noël, réactions de quelques exposants

De nombreuses activités sont également proposées aux enfants : maquillage, jeux gonflables, manèges et fabrication d’un calendrier de l’Avent. Des marmailles qui peuvent rencontrer le Père Noël et ses lutins.

Le site de Miel Vert accueille un Marché de Noël ! • ©Laurent Pirotte

65 artisans péi exposent des créations faits-mains

Les lutins de ce marché de Noël, ce sont aussi les 65 artisans péi qui accueillent le public pour leurs achats. "Je crée moi-même mes créations avec des pierres semi-précieuses. On customise aussi les sacs" confie une exposante. "Je fabrique des bijoux à partir de lunettes recyclées. Toutes les chutes, je les récupère" explique Isabelle. Marie vient de Grand-Coude. Sur son stand, elle propose des plantes aromatiques et médicinales en sachet, des sirops et des gelées de fleurs.

Le marché s’apparente beaucoup à un fait-main. Des productions qui plaisent aux visiteurs : "il y a les décos de Noël mais il y a beaucoup de créations faits-mains surtout. Ça, c’est très important pour moi et c’est pour ça que je suis venue ici", "c’est très intéressant".

Le reportage de Réunion La 1ère :

Une aubaine pour les exposants

Ces deux jours de marché sont une aubaine pour les exposants car "c’est le moment où on fait le plus de ventes et que l’on se fait connaître", explique une artisane. Mais au-delà d’écouler une partie de leurs productions, ce marché s’apparente aussi à un test pour leurs créations : "c’est un bon moyen de voir si certains modèles plaisent ou non".