Un phoque coincé entre les rochers à La Grande Chaloupe

Ce dimanche matin, un éléphant de mer d’environ 2 mètres est prisonnier d’un trou entre deux tétrapodes, au niveau de La Grande Chaloupe. Les pompiers et l’association Globice sont sur place pour essayer de le sortir de là.

GB •

L’alerte a été donnée ce dimanche matin à 7h par des riverains : un phoque coincé entre les rochers, sur le site de la Grande Chaloupe. Pompiers et membres de l’association Globice sont sur place. Scientifique et vétérinaire ont évalué l'état de santé de l'animal et envisagent désormais les mesures adéquates à prendre pour sortir l’animal de cette situation.

Une femelle de 2 mètres

L’animal est un éléphant de mer, femelle, d'âge indéterminé, qui mesure environ 2 mètres. L’association Globice précise « qu’il est rare que cette espèce soit observée sous nos latitudes », même si des précédents ont déjà été enregistrés à La Réunion.

Des sangles pour le remettre à l'eau

Le phoque est coincé entre deux rochers, mais selon les premières observations des professionnels, il ne montre pas de lésions extérieures graves apparentes. Après avoir été réhumidifié, l'animal a montré un regain de vigueur qui laisse envisager un potentiel renflouement en mer.

Actuellement, les intervenants attendent des sangles pour permettre cette opération dans des bonnes conditions de sécurité pour le phoque et ceux qui le manipuleront.