Un repas partage pour les étudiants au Campus du Moufia

Ce samedi a une saveur toute particulière pour les étudiants sur le campus du Moufia. Ils bénéficient d’un petit-déjeuner, d’un repas et d’activités gratuits. Une aubaine pour cette population parmi les plus précaires de la société.

Un petit-déjeuner et un repas gratuits, voilà ce qui va faire un peu de bien au budget des étudiants présents au Campus du Moufia ce samedi 31 août. Avec le coût de la vie, il n’est pas toujours facile de concilier études et vie de tous les jours.

Grâce à l’action de l’association Partage, Amitié et Solidarité (APAS) et de sa vingtaine de bénévoles, les étudiants du campus du Moufia vont connaître un week-end moins compliqué. Samedi et dimanche il n’y a pas de repas servis au restaurant universitaire. Aujourd’hui, ils vont pouvoir bénéficier à la fois d’un petit-déjeuner et d’un déjeuner gratuits. C’est une aubaine pour Leyna Sautron, étudiante.

“C’est quelque chose de génial car pas tout le monde a les moyens non plus, tout le temps, de prendre des repas équilibrés” Leyna Sautron - étudiante au Campus du Moufia Réunion La 1ère

Lucas Porras vient d’Espagne. Il suit des études en économie à l’Université de La Réunion. Loin de sa famille, il apprécie lui aussi cette initiative. “Il y a des gens Réunionnais qui vont nous accueillir et que nous pouvons sentir qu’à La Réunion c’est comme chez nous.” Il poursuit ”ça je pense que c’est un effort admirable”.

Difficle pour les étudiants de concilier les études, la gestion d’un budget serré et parfois un travail. Le taux de réussite des étudiants qui cumulent avec un job descend en dessous des 50%, selon Ethan Guidet Cassard, vice-président de l’association Solidarité étudiante 974.

“Il y a des étudiants qui sont obligés de manger un repas sur deux [...] parce que ça coûte trop cher”. Ethan Guidet-Cassard - Vice-Président Solidarité étudiante Réunion La 1ère

Il s’inquiète également de l’inflation qui augmente sans que le pouvoir d’achat des étudiant suive pour autant. “Si on en plus on doit se préoccuper de la somme qu’il y a à chaque fois sur notre compte, on ne peut pas être concentré totalement sur les études et pouvoir réussir sereinement.”

Cette journée est ponctuée de diverses animations proposées comme de la Zumba party et du maloya

