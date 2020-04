Un week-end de Pâques confiné et une messe en direct pour les familles réunionnaises

Ce dimanche de Pâques restera dans les mémoires. Pas de rassemblements familiaux, ni de grands repas, les Réunionnais passent les fêtes de Pâques confinés. La traditionnelle messe a été célébrée en direct sur Réunion La1ère par Monseigneur Gilbert Aubry.

LP •

Les soignants, "nos anges gardiens"

"Le confinement pour protéger la vie"

"Aujourd’hui, 12 avril 2020, nous sommes invités à devenir de plus en plus responsables, nous sommes invités à encourager les autres, lutter, être solidaire, respecter les gestes barrières et restez dans le confinement. Respectez le confinement", a insisté Monseigneur Gilbert Aubry.



Une messe en direct pour les familles

La messe de Pâques a été célébrée ce dimanche 12 avril, en direct et à distance par Monseigneur Aubry. Une messe que vous avez été nombreux à suivre en direct sur Réunion La 1ère télé et internet. Les lieux de culte sont fermés, et le diocèse de La Réunion s’est organisé pour permettre cette célébration de Pâques grâce à l’église 2.0 à Sainte-Marie et Réunion La 1ère.Dès les premières minutes de son homélie, Monseigneur Gilbert Aubry a d’abord pensé aux malades du coronavirus et à leur famille. Il a ensuite salué les soignants de l’île, du CHU, des hôpitaux et des cliniques. Ils sont "nos anges gardiens, comme les forces de l’ordre et les pompiers", a ajouté l’Evêque de La Réunion."Vivre le confinement de manière stricte c’est protéger la vie et réussir la vie, a poursuivi Monseigneur Gilbert Aubry. Dieu remet notre île entre nos mains". L’évêque de La Réunion a aussi eu une pensée à ceux qui sont au chômage, aux SDF, aux prisonniers et aux personnels pénitentiaires.Traditionnellement fêté en famille autour d’un bon repas, ce dimanche de Pâques est un nouveau jour de confinement à La Réunion. Toute sortie reste interdite pour continuer à lutter contre la propagation du coronavirus dans l’île. De nombreuses familles ont suivi la messe de Pâques à la télévision.