Une application révolutionne le quotidien des personnes sourdes et malentendantes dans le milieu professionnel

C'est une petite révolution à La Réunion. La société Tadeo propose aux salariés sourds ou malentendants de pouvoir téléphoner presque normalement ou encore de participer pleinement aux réunions et aux formations en visioconférence grâce à une application qui retranscrit en temps réel les discussions.

Harry Amourani / Laurent Figon / Philippe Dornier •

Le quotidien d'une personne sourde ou malentendante est semé d'embûches et il est d'autant plus compliqué lorsque celle-ci évolue dans le monde du travail. Les prises de contact téléphonique sont limitées voire impossibles, tout comme les échanges en visioconférence, par exemple.

Reste que des solutions existent pour leur faciliter la vie, à l'image de cette application qui est déjà en service depuis plusieurs années dans l'Hexagone et qui fait à présent ses premiers pas à La Réunion. Tadeo, c'est son nom, propose aux personnes atteintes de handicap auditifs de faciliter la communication avec les personnes entendantes dans le monde professionnel.

Une seule bénéficiaire pour l'instant dans l'île

Le salarié sourd ou malentendant est ainsi capable de prendre lui-même ses rendez-vous, de téléphoner, mais aussi de participer pleinement à des réunions ou à des formations en visioconférence. A l'heure actuelle, un seul employeur a fait appel aux services de la société Tadeo. Il s'agit du CHU de La Réunion dont l'une des salariées souffre d'un trouble de l'audition.

"Nous sommes les premiers à La Réunion à avoir mis en place ce dispositif, explique Vanessa Darid, la référente handicap maintien en emploi pour le CHU de La Réunion. Cette personne est amenée à recevoir des patients en rendez-vous mais elle n'avait jamais sollicité de solutions compensatoires. Et il y a cinq ans, elle est venue nous faire part de ses difficultés et nos recherches sur internet nous ont conduit vers Tadeo".

Comment ça fonctionne ?

"Cet outil lui permet d'être beaucoup plus autonome dans son quotidien, d'ouvrir des communications qu'elle ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Avant elle ne pouvait pas recevoir des appels téléphonique et elle peut aujourd'hui aller à des formations en toute autonomie", indique encore Vanessa Darid.

Mais comment fonctionne l'application Tadeo ? Julien Monnet, le directeur de la société, est lui-même atteint de troubles auditifs et il explique que son système s'appuie sur une équipe de spécialistes. "Nous avons des transcripteurs sur nos plateformes à distance, reliées donc via internet, et ils sont formés pour pouvoir transcrire une communication en temps réel, quelle que soit la vitesse d'élocution de la personne".

Les explications de Julien Monnet sur Réunion La 1ère :

"Taper des sons au lieu des lettres pour retranscrire plus vite"

"Nous avons créé un métier qui s'appelle la e-transcription et qui consiste à taper sur un clavier qui s'appelle une sténotype. Comme il permet de taper des sons, au lieu de taper des lettres, les télétranscripteurs peuvent taper plus vite que la vitesse moyenne de la parole et ainsi retranscrire en temps réel", explique encore Julien Monnet.

"La vitesse moyenne de la parole, c'est 180 mots par minute et il y a des gens qui peuvent parler jusqu'à 210 à 230 mots à la minute. Notre métier a justement été imaginé pour pouvoir transcrire à cette vitesse", conclut-il.

Julien Monnet est le créateur de l'application Tadeo qui propose aux salariés sourds ou malentendants de participer pleinement aux réunions, d'échanger lors d'un rendez-vous et de téléphoner. • ©DR

10% des Réunionnais atteints de troubles auditifs

A La Réunion, 10% de la population serait atteint de troubles auditifs et 1% seraient atteintes de surdité totale. Alors pour Médéric Descoins, le directeur scientifique du centre de simulation santé de l'Océan indien au CHU de La Réunion, l'arrivée de cet outil dans l'île est une bonne nouvelle.

"On est en retard et il faut qu'on puisse franchir le pas pour pouvoir se doter de ces outils qui permettent d'intégrer toutes les personnes en situation de handicap", résume-t-il. "On peut plus facilement donner accès à la formation aux services de soins avec ces solutions, donc il y a un véritable gain".