Une Bulle Musicale, comme espace musical innovant pour les plus petits, installée dans une crèche à Saint-Pierre

Depuis le début de cette année, un système innovant est installé dans une crèche de Saint-Pierre. Une bulle musicale permet à un maximum de 8 enfants et leur accompagnatrice de découvrir des sons et d’apprendre en tout en s’amusant de nouveaux mots, de découvrir la culture d’autres pays.

Une bulle musicale... c’est le nom du dispositif pédagogique employé depuis le début de l’année dans une crèche à Saint-Pierre. Dans un espace sécurisant et sécurisé pour les plus petits, des capteurs sont placés sur la paroi intérieure. En les effleurant, un son, une lumière douce, des images, une histoire se racontent seul ou en groupe, avec l’aide d’une accompagnatrice.

La première Bulle Musicale en outremer

Il n’y en a que 25 dans le monde, et une seule outre-mer, à La Réunion. La Bulle Musicale est un dispositif pédagogique interactif basé sur les capacités auditives accrues chez les enfants avant l’âge d’un an. Grâce à un système informatique, elle s’adapte également aux enfants les plus âgés, à ceux qui sont en situation de handicap. Dans un environnement rassurant pour les enfants, le petit espace sphérique dispose de capteurs situés çà et là autour de la paroi intérieure de la bulle de couleur jaune. Tous les deux mois, un pays est sélectionné parmi l’Inde, Madagascar, la Chine, le Brésil, l’Irlande, la Polynésie. Actuellement c’est l’Espagne et sa culture qui est mis à l’honneur.

Une ouverture d’esprit, des apprentissages facilités.

Grâce à une immersion linguistique, des activité pédagogiques en lien avec le thème, les enfants sont encouragés à découvrir seul ou s’entraidant, l’exploration du pays. Cette interaction passe par des programmes à la fois ludiques et interactifs avec la création d’histoires musicales.

Un outil pédagogique complémentaire

Cette pédagogie musicale amène de meilleures compétences langagières avec un enrichissement du vocabulaire et de la compréhension. Avec une grande variété de sons, le dispositif permet de développer la concentration et renforce la mémoire.

Des enfants mieux préparés pour aller à l’école

La socialisation des enfants est également améliorée grâce à la collaboration et la cohésion au sein des petits groupes. À l’intérieur de la Bulle Musicale, les enfants apprennent à écouter, à s’écouter, à attendre leur tour pour intervenir, à s’entraider, à se respecter... Tout ce qui fait la base d’une bonne socialisation avant d’aller à l’école.

Les plus petits peuvent également exprimer leurs émotions. Dans cet espace sécurisant et intimiste les sons peuvent leur faire ressentir de la joie, de la crainte, de la surprise...

Une meilleure perception de l’espace

Enfin, la présence des capteurs disséminés un peu partout sur la paroi intérieure accroissent les compétences des petits dans cet espace semi sphérique. Lorsque de la musique joue, ils sont invités à danser ou tout du moins à bouger.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :