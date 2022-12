Une campagne lancée sur les "interdits protecteurs", pour ne plus vendre de tabac ou d'alcool aux mineurs

Lundi 19 décembre, les services de l’Etat ont présenté leur nouvelle campagne de communication visant à protéger les mineurs de la consommation de tabac et d’alcool. Deux spots TV seront diffusés localement afin de sensibiliser à ces “interdits protecteurs”.

JCTS •

La loi l’exige : les boissons alcoolisées, le tabac, les produits de vapotage, ou encore les jeux d’argent et de hasard sont interdits à la vente aux mineurs, afin de les protéger d’une expérimentation précoce et d’une consommation régulière de ces produits qui peuvent leur être néfastes.

Malgré tout, les chiffres sont là : selon le site gouvernemental drogues.gouv.fr, 9 mineurs sur 10 qui consomment régulièrement tabac ou alcool s’approvisionnent auprès des commerçants, donc sans difficulté.

Une expérimentation lancée en 2021

Pour rappeler à ces commerçants leurs obligations, la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) a lancé en 2021 une expérimentation dans quatre régions de France, dont La Réunion, pour rendre moins accessibles ces produits nocifs aux jeunes, en sensibilisant et en contrôlant les professionnels.

Ces derniers mois, plusieurs publics ont été sensibilisés à leur rôle dans ce combat pour les interdits protecteurs : il a été rappelé aux maires leurs pouvoirs de police administrative, les agents communaux ont été formés, ou encore des séminaires d’information ont été adressés aux fédérations et représentants des professions concernées.

Quant au volet contrôle-répression, il a consisté en l’élaboration et la diffusion d’une fiche de procédure de contrôle des débits de boisson aux mairies et sous-préfectures. Des campagnes de contrôle des débits de boissons par les forces de l’ordre ont été menés ce mois de décembre, et se poursuivront pendant les fêtes.

Deux spots locaux pour sensibiliser

C’est pendant cette même période que des efforts de communication seront effectués, avec la diffusion de deux spots tournés, ces derniers mois localement, réalisés par l’agence Nawar. L’un met en scène une “super buraliste”, déguisée en super-héros, qui refuse de vendre du tabac à un adolescent. "Dans la vraie vie, les vrais super-héros, ce sont les commerçants qui ne vendent pas de tabac aux mineurs", conclut la courte vidéo. L’autre montre des ados en milieu festif et les conséquences négatives de l’alcool sur eux, après qu’un commerçant leur ait vendu des bouteilles.

A La Réunion, le tabac est lié à près de 600 décès par an, et est la première cause de décès par cancer. L’alcool lui, au-delà de causer tout autant de décès que la cigarette, a un impact majeur sur les violences intrafamiliales et sur l’accidentologie routière. Il est impliqué dans un accident mortel sur trois.

Pour rappel, plusieurs mesures préviennent l’usage de ces produits par les mineurs : non seulement ils leur sont interdits à la vente, mais aussi la publicité de l’alcool et des débuts de boissons est interdite dans un rayon de 200m autour des écoles, par exemple.