Une centaine de personnes au rassemblement contre l'antisémitisme à Saint-Denis

Ce dimanche 19 novembre, une centaine de personnes ont répondu à l'appel d'un collectif invitant à se rassembler contre l'antisémitisme sur le parvis des droits de l'Homme à Champ Fleuri. "L'antisémitisme ne passera pas ici", lancent les organisateurs de cette initiative citoyenne.

HA / CV •

Une centaine de personnes ont répondu à l'appel au rassemblement contre l'antisémitisme lancé par un collectif de citoyens ce dimanche matin, à Saint-Denis. Ces personnes se sont réunies sur le parvis des droits de l'Homme, à Champ Fleuri.

Nicolas Bonin, l'un des porte-paroles de ce Comité réunionnais contre l'antisémitisme, explique que l'initiative découle de "l'absence de réaction locale des représentants politiques, associatifs et syndicaux" suite à l'appel à manifester lancé dans toute la France, dimanche dernier.

"L'antisémitisme est partout"

"Il n'y avait rien eu d'officiel la semaine dernière et nous sommes plusieurs citoyens à s'être retrouvés un peu orphelins, réagit-il. On avait envie de dire notamment à nos compatriotes juifs qu'ils ne sont pas seuls et que l'antisémitisme ne passera pas ici".

Pour l'ancien journaliste, il est important de se mobiliser, même ici, à plus de 10 000 kilomètres de l'Hexagone. "L'antisémitisme est partout et il faut vraiment faire de la pédagogie et expliquer aussi aux gens que quand l'antisémitisme est là, le reste aussi est là : le racisme, l'homophobie... Le danger est là".

Rassemblement contre l'antisémitisme sur la place des droits de l'Homme à Saint-Denis • ©Cynthia Véron

La Réunion épargnée jusque-là

Depuis le 1er janvier 2023, plus de 1 700 actes ou propos antisémites ont été recensés en France. La Réunion reste, elle, globalement épargnée même si quelques faits sont néanmoins rapportés.

"Depuis les faits du 7 octobre, on a reçu une menace et des insultes sur les réseaux sociaux", évoque par exemple David Cacoub, membre d'un club local de krav-maga, une méthode de combat développée en Israël.

Rassemblement contre l'antisémitisme sur la place des droits de l'Homme à Saint-Denis • ©Cynthia Véron

"Il faut aller vers la paix"

"On ressent un peu d'injustice parce que les pratiquants de krav-maga ne sont pas obligatoirement des gens qui envahissent un autre territoire ou autre...", argumente le sportif qui ajoute que son club a déposé plainte. "C'est important d'être là ce matin pour montrer que nous n'avons aucune animosité envers qui que ce soit", conclut-il.

Jean-Luc, un autre participant au rassemblement, appelle lui aussi à la paix. "C'est important c'est d'essayer de faire ce que l'on peut pour éviter que les choses ne s'enveniment. Il faut aller vers la paix plutôt que vers l'agressivité et la guerre".