Une journée de solidarité organisée pour les plus démunis de l’Ouest

Journée de solidarité pour les plus démunis de l'Ouest

Journée de solidarité pour les plus démunis de l'Ouest • ©Thierry Chapuis

Ce mardi 1er novembre est un moment de fête pour les chrétiens, mais aussi pour les plus démunis du Port, La Possession et Saint-Paul. Aujourd’hui, ils peuvent bénéficier d’un bon repas et passer un bon moment, grâce à une opération de solidarité organisée depuis 18 ans par l’association Jeunesse En Mission.

Céline Latchimy avec Thierry Chapuis •

Cela fait 18 ans que l’association Jeunesse En Mission l’organise : une journée de solidarité pour les plus démunis et les sans domicile fixe de l’Ouest. Ils viennent du Port, de La Possession ou encore de Saint-Paul... Aujourd’hui, ils peuvent bénéficier d’un bon repas : poulet sauce d’huître, ou légine. Une opération de solidarité qui se déroule à la salle polyvalente de l’Etang Saint-Paul. Le reportage de Réunion La 1ère : La Toussaint, c’est aussi une journée de solidarité pour les plus démunis Une journée placée sous le signe de la solidarité "On est content que les associations pensent à nous. Ça fait chaud au cœur" confie Tawé, un bénéficiaire de l’opération. Lors de cette journée, Tawé et d’autres bénéficiaires peuvent se faire chouchouter grâce aux bénévoles. "J’aime voir leur sourire, c’est très important" déclare Nathalie Cuzenart, coiffeuse. "C’est pour leur apporter de la joie, de l’attention surtout" ajoute Monique Merchert, esthéticienne. En ce mardi 1er novembre, pour la 18ème année, l'association Jeunesse En Mission a mis du baume au cœur aux plus démunis. Un beau moment de partage de l’association, qui ne se limite pas à cette action ponctuelle. "Durant l’année, nous faisons de l’accompagnement. Pour ceux qui ont une source de revenus, on les aide à gérer leurs fonds. Ceux qui trouvent un logement, on peut leur donner du mobilier" assure Alain Djeutang, président de l’association. Prochain rendez-vous festif de l’association : le lundi de Pâques.

partager l'article