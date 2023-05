Une maman et ses deux fils se lancent dans un tour de l'île à vélo pour sensibiliser à l'autisme

Ce lundi matin, Mélodie Martineau et ses deux fils de 8 et 10 ans s'élanceront depuis Saint-Pierre pour un tour de l'île à vélo. Un défi dont l'objectif est de montrer que les enfants porteurs de troubles du spectre autistique sont plein de compétences et de casser les préjugés.

JCTS / Cynthia Veron •

Du 15 au 27 mai, ils enchaîneront les étapes à vélo autour de l'île, afin de "montrer que les enfants qui ont troubles autistiques, au-delà de leurs particularités, ont énormément de capacités", explique Mélodie Martineau.

Cette "maman solo" de deux enfants, dont l'aîné de 10 ans est porteur de troubles autistiques, a voulu se lancer dans ce défi pendant ces vacances scolaires, pour vaincre les préjugés. "Il y a énormément des préjugés autour de l'autisme. Même des familles d'enfants qui ont des troubles autistiques sont enfermées dans les préjugés autour de l'autisme", dit-elle.

La population invitée à les rejoindre

Pour sensibiliser le grand public, la petite famille - Mélanie et ses deux fils de 8 et 10 ans - s'est organisée pour cette grande aventure à laquelle elle invite la population à se joindre. "L'objectif de faire des étapes courtes, c'est pour permettre à un maximum de personnes qui le souhaitent de venir nous rejoindre et pédaler avec nous. Ce n'est pas un défi pour moi mais pour les enfants. L'objectif c'est qu'ils prennent plaisir", dit-elle.

La petite famille n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle a déjà effetué plusieurs randonnées à vélo dans l'Hexagone il y a quelques années.

242 km à parcourir

Ce défi sportif sera une manière, selon Mélodie Martineau, de développer chez les enfants leurs capacités d'adaptation, leur confiance en eux, leur autonomie, et répondre à leurs besoins de sensations motrices.

Ce lundi matin, le trio, sur deux vélos électriques pour la maman et son fils aîné, et un vélo manuel pour le cadet, partira de Saint-Pierre pour rejoindre l'Etang-Salé, soit une première étape de 21km. La dernière, le samedi 17 mai, les mènera de Saint-Joseph à Saint-Pierre, pour boucler la boucle de 242km. Entre chaque étape, des visites et activités avec Autisme et Sport, et des nuits soit en bivouac, soit en gîte, ou chez l'habitant. Chaque matin, le départ se fera entre 9h30 et 10h.