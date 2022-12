Une pièce d’identité pour acheter des pétards pour les fêtes de fin d’année

Pétards et feux d'artifices seront de la fête en cette fin d'année.

Les stocks seront moins importants que les meilleures années, mais il y aura tout de même de nombreux pétards et feux d’artifices à la vente pour cette fin d’année. Les prix seront en revanche plus chers et la vente réglementée.

S’il y aura moins de pétards qu’en 2019, année de référence près crise sanitaire, il y aura tout de même un important stock de pétards et feux d’artifice disponible pour les fêtes de fin d’année. Les quantités seront moindres du fait des problèmes de transport, indique Hassen Bangui, importateur d’artifices. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Vente de pétards avant les fêtes de fin d’année 4 fois moins de stock 40 tonnes de pétards et autres artifices seront proposés à la vente, contre 160 tonnes les meilleures années. Les traditionnels pétards ou encore des assortiments de fusées, pétards, chandelles et feux d’artifice se retrouveront tout de même sur les étals des vendeurs. Les boîtes de feux d’artifice sont particulièrement demandées, car plus sécurisées. Pétards et feux d'artifices seront de la fête en cette fin d'année. • ©Laurent Figon Le fret maritime fait monter les prix Le fret maritime est en revanche une donnée à prendre en considération, préviennent les professionnels. Des navires, via des lignes privées, ont été affrétés cette année, explique Hassen Bangui. En conséquence, les prix seront 20 à 30% plus chers, annonce-t-il. Une pièce d’identité pour acheter Une réglementation nationale est entrée en vigueur en janvier 2022, concernant les points de vente. Les revendeurs d’artifices ont l’obligation de tenir un registre de ventes. Les clients devront donc obligatoirement passer en caisse avec une pièce d’identité et inscrire leurs coordonnées. Les autorités souhaitent ainsi tracer la vente des produits, notamment du fait qu’ils sont parfois utilisés contre les forces de l’ordre en métropole.

