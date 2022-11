Une population en hausse et vieillissante à La Réunion en 2050

Ce jeudi 24 novembre, l’INSEE a présenté une étude sur les projections de population dans l’île, à l’horizon 2050. Le cap du million d’habitants serait franchi en 2044 et 26 % de la population serait âgée de 60 ans ou plus.

Céline Latchimy •

Ce jeudi 24 novembre, l’INSEE a présenté une étude sur les projections de population à La Réunion à l’horizon 2050. L’Institut national de la statistique et des études économiques prévoit une population en hausse et vieillissante dans l’île.

Plus d’un million d’habitants en 2044

En 2050, si les tendances démographiques récentes se prolongent, "1,022 million de personnes habiteraient à La Réunion". La population dépasserait ainsi le million d’habitants au cours de l’année 2044, estime l’institut.

Cependant, la croissance démographique diminuerait au fil des années du fait d’une différence entre les naissances et les décès, de moins en moins excédentaire.

26 % de la population âgée de 60 ans ou plus

Le vieillissement de la population serait prononcé, en lien avec l’allongement de la durée de vie des Réunionnais. Un habitant sur quatre aurait 60 ans ou plus en 2050, et un sur huit serait âgé de 75 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus serait quant à lui multiplié par trois, entre 2018 et 2050 ; on passerait ainsi de 40 000 à 124 000 personnes de plus de 75 ans.

Concrètement, en 2050, 264 000 personnes seraient âgées de 60 ans ou plus, ce qui représente 26 % de la population. 124 000 habitants auraient plus de 75 ans, soit 12 % de la population.

Une forte progression qui soulève de nombreux défis pour répondre aux besoins liés notamment à la perte d’autonomie.

"Dans l’hypothèse où les comportements migratoires internes observés actuellement se prolongeaient jusqu’en 2050, la population du Nord de l’île augmenterait plus rapidement que celle des autres microrégions. À l’Ouest, la population augmenterait faiblement" selon l’INSEE.