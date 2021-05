Université de La Réunion: Frédéric Miranville réélu président

Pas de surprise à l'Université de La Réunion: Frédéric Miranville a été réélu président avec 22 voix contre 12 face à Brigitte Grondin Pérez, avec un écart plus important qu’en décembre dernier: 2 bulletins blancs ont été enregistrés

E.A. avec Harini Mardaye et Sébastien Autale •

Frédéric Miranville conserve son fauteuil de président de l'université de La Réunion. Il a été réélu avec 22 voix contre 12 face à Brigitte Grondin Pérez avec un écart plus important qu'en décembre 2020. Cette élection met à la fin à la période d’administration provisoire de l’Université assurée ces dernières semaines par Jean-Michel Jauze, professeur de géographie.

A l'issue de ce vote Frédéric Miranville a fixé ses priorités contenues dans son plan Cap 2024: réussite pour tous et toutes, recherche et rayonnement international et développement des relations dans l'Océan Indien.

Le 14 avril dernier, le tribunal administratif avait annulé l'élection de Frédéric Miranville suite à un recours déposé par son adversaire Brigitte Grondin Pérez.