Université de La Réunion : la première période d’inscription est ouverte du 1er au 20 juillet

La première période d’inscription à l’Université de La Réunion est ouverte. Du 1er au 20 juillet, les futurs étudiants sont invités à s’inscrire en présentiel le plus tôt possible pour organiser au mieux leur vie étudiante.

LH avec Cynthia Véron •

Plus de 15 000 candidats ont choisi l’Université de La Réunion en 1er vœu sur la plateforme Parcoursup. Au 26 juin, plus de 5 000 propositions ont été acceptées définitivement, dont plus de 500 en phase complémentaire à l’Université de La Réunion.

Licence en Sciences sociales, licence d’Anglais ou encore licence d’Administration Sociale et Economie, les cursus choisis par les futurs étudiants sont variés. L’Université de La Réunion accueille 19 000 étudiants par an.

L’offre de formation s’étoffe à la rentrée prochaine

Cette année, un second cycle en médecine s’ouvre dans le département, 50 étudiants pourront ainsi intégrer la 4ème année de médecine sur le campus Santé de Terre-Sainte, à Saint-Pierre.

Autres formations qui s’ajoutent cette année : le diplôme d’état d’infirmier en pratique avancée ou encore le Master Humanité Numérique et la Licence professionnelle Intervention sociale.

Une première phase en ligne

Les inscriptions débutent dès la réception des résultats du baccalauréat pour les néo bacheliers. Une première étape s’effectue en ligne. Avant de s’inscrire, il leur faudra en effet s’acquitter de la contribution de vie étudiante et de campus sur le site du Crous. Pour l’année 2023/2024, son montant est de 100 euros.

Une fois l’attestation CVEC téléchargée en ligne, l’inscription peut se faire. D’abord, l’inscription administrative avec la fourniture des différents documents nécessaires et le paiement des droits, fixés à 170,00 euros en licence par le ministère.

Le retrait de la carte étudiante sur le campus

Les futurs étudiants viendront ensuite sur le Campus de l’Université de La Réunion pour récupérer leur carte étudiant sur rendez-vous et rencontrer des acteurs de la vie étudiante et découvrir les différents dispositifs de soutien. Restera l’inscription pédagogique à faire à la rentrée.

Ouverture des inscriptions à l'Université de la Réunion • ©Cynthia Véron

Les associations et syndicats étudiants pour guider les néo bacheliers

Durant les journées d’inscription, les associations étudiantes, telle que Solidarité étudiante Réunion, informent les jeunes sur leur inscription et sur les dispositifs disponibles, tels que l’épicerie sociale pour les étudiants qui auraient des soucis financiers.

L’Unef Réunion est également présente pour les accueillir et les orienter. " On est présent sur les chaines d’inscription jusqu’au 19 juillet pour les aider à accomplir leurs démarches pour leur inscription, leur demande de bourse, de logement, etc. ", indique Rudrigue Sautron, le président du syndicat étudiant.

Ouverture des inscriptions à l'Université de la Réunion • ©Cynthia Véron

La deuxième session d’inscription débutera le 16 août prochain, à la réouverture de l’Université.