Université de La Réunion : les étudiants bientôt fixés sur les modalités d’examens

L’Université de La Réunion va annoncer rapidement les modalités d’examens des étudiants. "Les contrôles de connaissances vont être adaptés", a précisé lundi, le président de l’Université, Frédéric Miranville qui estime que "ce semestre doit être obtenu".

"Ce semestre doit être obtenu"

Moins d'évaluations ?

Les orientations du ministère

Des étudiants perdus et stressés

En pleine crise du coronavirus, à quoi vont ressembler les examens de fin d’année des étudiants de l’Université de La Réunion ? Alors que tous poursuivent les révisions, ils ne savent toujours pas sous quelles formes ils seront évalués à la fin du semestre."Dans les prochains jours, les étudiants seront informés", a annoncé, lundi 20 avril, sur Réunion La1ère, Frédéric Miranville, le président de l’Université de La Réunion. Les équipes pédagogiques finalisent actuellement "un règlement pour les modalités de contrôles des connaissances".Frédéric Miranville a d’ores-et-déjà annoncé qu’il y aurait différents principes à suivre. "Le premier sera celui de la bienveillance et de la non-pénalisation des étudiants, affirme le président de l’Université de La Réunion. Nous savons que leurs situations sont diverses et compliquées. Ce semestre doit être obtenu pour la majorité d’entre eux".Par ailleurs, Frédéric Miranville veut aussi tenir compte "des contraintes du corps enseignant très mobilisé depuis le début du confinement". Il annonce que le nombre d’évaluations pourrait être "minimisé en faisant en sorte que certaines soient mutualisées".L’Université de La Réunion se préparait à faire des annonces lorsqu’elle a reçu de "nouvelles orientations du ministère" de l’Education, le 16 avril dernier. "Nous devons en tenir compte. Nous voulons rassurer les étudiants en ne prenant pas une décision trop anticipée qui aurait été remise en question par les données du ministère", explique Frédéric Miranville.A quoi ressembleront les examens ? Quand les étudiants pourront retourner à l’Université ? Selon le président de l’Université de La Réunion, il n’est "pas question d’ouvrir aux enseignements présentiels avant les vacances". Pour le moment, "nous allons travailler à la rentrée prochaine".Pour Samantha Pothin, présidente de l’Unef Réunion, les questions sans réponse sont "une source de stress supplémentaire pour les étudiants, qui sont déjà dans des situations difficiles". "Certains sont dans de petits logements, d’autres dans des situations de promiscuité et d’autres encore n'ont pas accès au wifi pour suivre leurs cours", explique-t-elle.En attendant d’en savoir plus dans les jours qui viennent sur les critères de validation de leurs examens, les étudiants tentent de poursuivent leurs révisions. Tous refusent de perdre un an à cause du coronavirus.