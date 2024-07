Université de La Réunion : les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2024

Du 1er au 19 juillet, la première période d'inscriptions à l'université de La Réunion est ouverte. Elle accueille trois quarts des étudiants de l'île. Pour la prochaine rentrée, 4500 nouveaux étudiants sont attendus.

DG avec Nadia Tayama •

Après l'obtention du baccalauréat, les formalités se poursuivent pour ceux qui choisissent les bancs de la faculté pour poursuivre leurs études.

L'université de La Réunion ouvre sa première période d'inscription. Depuis le 1er juillet jusqu'au 19 juillet, les candidats doivent exclusivement faire leur démarche en ligne, en deux étapes : d'abord le règlement de la cotisation de vie étudiante et de campus, puis l'envoi des pièces administratives et la saisie du dossier.

Des stands des services étudiants

Ils seront ensuite convoqués pour un rendez-vous d'inscription, où leur sera remise leur carte d'étudiant. Et où de nombreux stands les attendent.

"Nous avons mis en place une véritable chaîne d'inscription, au sein de laquelle les étudiants pourront rencontrer l'ensemble des partenaires et des services relatifs à la vie de campus et à la vie étudiante" détaille Jérome Gardody, vice-président de la Formation et vie universitaire au Moufia.

Avec par exemple le Crous, les mutuelles, les associations sportives. Le but : les préparer au mieux à leur future nouvelle vie estudiantine.

Des frais d'inscription compris entre 0 et 618 euros

Concernant les frais d'inscription, ils sont fixés par le Ministère et s’élèvent à 175 € pour une inscription en licence, 250€ pour une inscription en master et 618 € pour une inscription en cycle ingénieur. Les élèves boursiers bénéficient de réductions.

4500 nouveaux étudiants en 2024

Pour cette rentrée 2024, la faculté attend 4500 nouveaux étudiants. Une deuxième phase d'inscription sera lancée à la réouverture de l'établissement le 19 août.

Pour les étudiants en réinscription, il suffit de rendre en présentiel sur le campus : l’après-midi de 13h15 à 16h15, sans rendez-vous.