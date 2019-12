Vente et utilisation de pétards et feux d'artifices : quelles sont les règles à respecter ?

A l'approche des fêtes de fin d'année, les ventes de pétards explosent dans l'île. La préfecture de La Réunion rappelle les règles sur cette vente et l'utilisation de ces artifices.

J-9 avant Noël et ses explosions de pétards. A l'approche des fêtes, la préfecture de La Réunion veut rappeler la réglementation en vigueur sur la vente et d‘utilisation des pétards.Le préfet, Jacques Billant, rappelle que "la vente des artifices de divertissement est réglementée". "Elle doit avoir lieu dans un établissement recevant du public agréé. La vente sur la voie publique est interdite", insiste les autorités.De plus, les personnes doivent être majeures pour acheter des pétards. Seule la catégorie F1 (artifices de divertissement qui présentent un risque très faible) peut être vendue à des mineurs de plus de 12 ans.La préfecture souligne aussi "les nuisances sonores" que provoquent ces feux d'artifices : "elles peuvent être réprimées par une contravention". Enfin, prudence car la manipulation des artifices n'est pas sans danger. Elle peut entraîner "des blessures, des brûlures voire de provoquer des incendies".