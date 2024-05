Victoire du 8 mai 1945 : des cérémonies commémoratives dans toute l'île

À l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, plusieurs cérémonies officielles ont lieu dans l'île ce mercredi, et notamment à Saint-Denis où le préfet Jérôme Filipini s'est rendu au pied du Monument aux morts de la Victoire.

Ce mercredi matin, le préfet Jérôme Filippini s'est rendu au pied du Monument aux morts de la Victoire, à Saint-Denis, pour commémorer la Victoire du 8 mai 1945, date officielle de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Forces alliées.

Le représentant de l'Etat a présidé la traditionnelle cérémonie placée sous l’autorité militaire du général Jean-Marc Giraud, le Commandant supérieur des FAZSOI, les Forces armées de la zone sud de l’Océan indien.

Une mémoire qui reste vive, 79 ans après

"De la Guerre et du 8 mai 1945, nous conservons une mémoire : celle des combats des Forces françaises libres, de la résistance, mais également de la déportation et de la collaboration, a rappelé le général Giraud. C'est à la fois un héritage mais également des questionnements qui reviennent à travers l'actualité".

"C'est le 79ème année que nous commémorons cette capitatulation, ce qui montre que cette Mémoire, elle est vive, et elle se commémore dans l'ensemble des villes de France", a-t-il ajouté.

La traditionnelle cérémonie commémorative du 8 mai à Saint-Denis • ©Marie-Ange Frassati

Une commémoration impliquant aussi les jeunes générations

Plusieurs élus étaient présents, et notamment le député Philippe Naillet et la sénatrice Audrey Belim. Tout comme plusieurs jeunes engagés dans le service national universel (SNU) réunis à cette occasion, ainsi que des collégiens du collège Adrien-Cerneau de Sainte-Marie.

Dans le Sud de l'île, à L'Etang-Salé, le traditionnel dépot de gerbe au pied du monument aux Morts de la commune, a été suivie de la prestation de la chorale Sonn'ker.

Le maire Olivier Hoarau à la traditionnelle cérémonie du 8 mai au Port • ©Ville du Port

Plaidoyer pour la paix

Au Port, la cérémonie de commémoration s’est déroulée sur la place de l’église Sainte-Jeanne d’Arc en présence d'élus mais aussi de représentants d'anciens combattants.

Le maire Olivier Hoarau y a livré un plaidoyer pour la paix "face aux conflits passés et plus récents" : "Aux lendemains des jours sombres, malheureux et honteux, succèdent des jours lumineux, heureux et glorieux", a-t-il déclaré au pied du monument aux morts de la commune.

"Car si nous avons à nous souvenir que nos semblables ont vécu le pire, nous avons aussi le devoir de croire que nous avons pour lendemain, la certitude de vivre mieux, de vivre en paix. La paix, si elle doit présider au destin de l’Humanité, doit également conduire nos actes au quotidien".

Des élèves de CM2 de l’école Eugène Dayot du Port ont ensuite interprété "Le Chant des Partisans".

Toujours dans l'Ouest, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, s'est lui rendu sur la place de l'église de Saint-Gilles-les-Hauts pour participer aux commémorations.