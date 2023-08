Vie chère à La Réunion : la grande distribution accepte d’en dire plus sur la formation des prix

Deux acteurs de la grande distribution à La Réunion, GBH et Leclerc, acceptent de participer à des réunions sur la vie chère. Elles se disent prêtes à plus de transparence sur la formation des prix et leurs marges. Explications.

Vers plus de transparence dans la formation des prix à La Réunion ? Jeudi 10 Août, deux acteurs de la grande distribution à La Réunion, GBH et Leclerc, ont accepté de participer à des réunions sur la vie chère. Elles se disent prêtes à plus de transparence sur la formation des prix.

Un peu plus de transparence sur les prix

Une déclaration faite hier, lors de l'assemblée plénière de l'Observatoire des Prix, à la chambre de Commerce, sous l'égide de la Préfecture de La Réunion. Les principales grandes enseignes agro-alimentaires se sont déclarées partantes pour un peu plus de transparence sur leur marge.

37% d'écart moyen avec les prix dans l’Hexagone

Qu'est ce qui explique exactement les 37% d'écart moyen constaté entre les prix dans l'Hexagone et ceux pratiqués à La Réunion ? Trop de frais de transport, trop de taxes, trop peu de clients, trop d’intermédiaire : depuis des années, les raisons avancées ne manquent pas. Pour autant, sans chiffre précis, impossible de savoir en détail comment les prix se forment à La Réunion.

Une transparence pour faire baisser les prix

Pourtant, cette transparence est essentielle pour agir et faire baisser les prix, assure Jocelyn Cavillot, le vice-président de l'OPMR. "C’est une demande formulée depuis longtemps aux représentants de la grande distribution, on a vu aujourd’hui une certaine ouverture, on espère maintenant travailler sur la composition de ces prix pour identifier les leviers sur lesquels on peut agir pour faire baisser les prix à La Réunion", explique Jocelyn Cavillot.

La pression sur la grande distribution

"C’est une avancée car jusqu’à présent, les acteurs de la grande distribution étaient réticents à cette transparence mais ils voient aujourd’hui la nécessité de le faire", poursuit-il. Inflation galopante, difficultés des familles : le contexte actuel pousse à l’urgence et à l’action, ajoute Bertrand Ubi président de l’OPMR.

"En 2022, l’INSEE a mis en évidence un écart de prix pour les produits alimentaires qui s’élève à 38%, rappelle Bertrand Ubi président de l’OPMR. Des enseignes de la grande distribution se sont dites prêtes à se mettre en groupe de travail pour analyser les différentes composantes des prix et en particulier des marges, et expliquer pourquoi la différence est si importante entre La Réunion et l’Hexagone".

Suite au Comité Interministériel aux outremers et à la parution fin juillet de l’enquête parlementaire sur la vie chère en Outremer, la pression s’est accentuée sur la grande distribution.

Le respect du secret des affaires

Si la volonté de ses représentants se confirme, dans les semaines qui viennent, le secrétariat aux affaires générales de la préfecture va proposer un cadre de travail associant l’OPMR, la Diecte, l’Insee et la grande distribution.

Cette avancée se fera à une condition : le respect du secret des affaires c’est-à-dire de la loi protégeant les informations commerciales.