Violences policières à Paris : l'indignation trouve écho à La Réunion

Trois policiers ont été suspendus suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une interpellation avec violence d’un homme noir dans le 17ème arrondissement de Paris. Un quatrième fonctionnaire est sur la sellette. Une affaire qui fait réagir à La Réunion.



Réactions à La Réunion

Le reportage d'Harini Mardaye et Willy Thévenin :

Les images de l'agression d'un homme par des policiers dans le 17ème arrondissement de Paris suscitent l'indignation générale, y compris ici à La Réunion

« c’est pas parce que nou lé noir que nou ça éte violent, que nou lé blanc que nou sa éte gentil » E.Murin, reponsable départemental du Cran

Son intervention dans le journal de 12h30 de Réunion La 1ère à (re)voir ici:

Des images chocs qui changent le cours des choses

Les images de l’interpellation dans le 17e arrondissement de Paris sont inqualifiables et insupportables.



Les images de l'interpellation dans le 17e arrondissement de Paris sont inqualifiables et insupportables.

Si la justice conclut à une faute, je révoquerai ces 3 policiers de la police nationale car ils ne seraient plus dignes de porter l'uniforme de la République. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2020

La polémique soulevée par la proposition de loi de Sécurité Globale

Les faits se sont déroulés le samedi 21 novembre dernier dans le 17ème arrondissement de Paris. Michel Zecler, un producteur de musique d'origine martiniquaise, se rendait dans un studio d’enregistrement quand il a été contrôlé par les forces de l’ordre pour non port du masque. Mais au lieu d’une verbalisation, les images montrent l’individu être passé à tabac par les policiers : coups de pieds, de poings, de matraques. La scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance et diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, montre les trois fonctionnaires de police qui entrent dans le studio de musique puis en train de frapper le producteur qui résiste et tente de se protéger des coups.Des images qui suscitent l’émotion et la colère dans l’Hexagone et à La Réunion. Le syndicat Unité SGP Police FO rappelle ainsi que les comportements violents en dehors du cadre légal ne sont pas acceptés.Pour Erick Murin responsable départemental du Cran, le Conseil représentatif des associations noires de France, il y a une fracture en France, une méconnaissance des individus.Dans leur rapport initial, les policiers ont indiqué que Michel Zecler les avait également frappés, qu’il était sous l’emprise de stupéfiants et qu’il a tenté de subtiliser leurs armes. Le producteur avait ainsi été placé en garde à vue pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « rébellion ». Mais la diffusion des images de vidéosurveillance a changé la donne. Désormais, ce sont les policiers qui font l’objet d’une enquête pour « violences par personnes dépositaires de l’autorité publique » et « faux en écriture publique ». L’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) s’est saisie du dossier. Les trois fonctionnaires de police ont été suspendus à titre conservatoire suite aux demandes du Préfet de Police de Paris et du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.Un quatrième fonctionnaire de police pourrait également être sanctionné sur demande du ministre. La décision le concernant devrait être rendue ce vendredi. Les fonctionnaires mis en cause risquent la révocation si la justice conclut à une faute a assuré le ministre de l’Intérieur.Les images de cette interpellation avec violence ont été diffusées alors même qu’une polémique, entourant le projet de loi de Sécurité Globale, ne cesse d’enfler. Cette proposition de loi entend encadrer la diffusion des images des forces de l’ordre en intervention en sanctionnant d’une peine d’an de prison et d’une amende de 45 000 euros la diffusion d’éléments pouvant permettre l’identification des fonctionnaires de police en intervention, si celle-ci porte atteinte à leur intégrité physique ou psychique.L’avocate du producteur a ainsi dénoncé la garde à vue injustifiée de son client et mis en avant les images permettant de mettre en lumière les circonstances de son interpellation. Cette dernière regrette également la simple mise à pied des mis en cause en lieu et place d’une garde à vue qui aurait été la procédure habituelle selon elle.Ainsi, l’article 24 du projet de loi, qui prévoit de pénaliser la diffusion des images des policiers et des gendarmes en intervention, sera revu et corrigé a annoncé ce jeudi le premier Ministre Jean Castex. Une commission indépendante aura pour mission de réécrire l’article litigieux, voté en première lecture à l’Assemblée Nationale, et qui doit maintenant être soumis au Sénat.