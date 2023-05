Visite d’Elisabeth Borne à La Réunion : retour sur une première journée de rencontres et quelques annonces

La Première ministre, Elisabeth Borne, est arrivée à La Réunion, ce jeudi 11 mai, pour trois jours de visite. Elle a esquivé la casserolade à sa sortie de l’aéroport, s’est rendue à Saint-Denis et Salazie avant d’annoncer des aides à la formation, l’insertion sociale, le logement, la mobilité, ou encore la gestion de l’eau. Ce qu'il faut retenir de ce premier jour de visite.

LP / JCTS / LF / CV / HR / HCE / AH / ND •

"Je suis à votre écoute sur les questions, difficultés et préoccupations qui sont les vôtres", a déclaré Elisabeth Borne, dans la mairie de Salazie, ce jeudi 11 mai. Arrivée à La Réunion, pour trois jours de visite, la Première visite s’est rendue dans le cirque de l’Est.

Après des mois de turbulences

"Ça fait un moment que je souhaitais aller dans les territoires d’outre-mer, mais on a eu un agenda parlementaire était assez chargé et je n’avais pas pu le faire jusqu’à maintenant, a-t-elle expliqué.

Je suis très heureuse d’être à La Réunion pour balayer tous les sujets de préoccupations nombreux ici. Elisabeth Borne

Un an après sa nomination, Elisabeth Borne admire une commune "magnifique", un "patrimoine exceptionnel". Ce passage dans les montagnes de Salazie a des allures de bol d’air frais, pour une Première ministre qui sort de plusieurs mois de turbulences à défendre une très controversée réforme des retraites.

Pour son premier jour à La Réunion, Elisabeth Borne est en visite à Salazie, ce jeudi 11 mai. • ©Imaz Press

L’esquive d’une "casserolade" à l’arrivée à l’aéroport

Pourtant à 11 000 kilomètres de l’Hexagone, dans un département usé par le chômage et les difficultés sociales, une "casserolade" l’attendait ce matin à son arrivée à l’aéroport de Gillot. Son cortège ministériel a évité le rassemblement d’une soixantaine de manifestants équipés de casseroles pour rappeler leur opposition à la réforme des retraites.

La Première ministre, Elisabeth Borne, est en visite à La Réunion. • ©Imaz Press

Interrogée après-coup sur cette esquive, Elisabeth Borne répond qu'il y aura "plein de moments de contact" lors de la suite de sa visite. Pourtant à sa sortie de l’aéroport, elle se rend au monument aux Morts de Saint-Denis, dans un centre-ville totalement bouclé par les forces de l’ordre. Interdictions de circuler, même les piétons sont priés de faire demi-tour, rue de Paris.

Retrouvez ici le reportage de Réunion La 1ère :

Manifestants et casseroles attendaient Elisabeth Borne à son arrivée à l’aéroport de Gillot. Les opposants à la réforme des retraites veulent se faire entendre pour le premier jour de visite de la Première ministre à La Réunion

"Elle doit entendre, à défaut d’écouter"

De son côté, l’intersyndicale "ne se fait pas d’illusion". "Il n’y a aucune attente à avoir, mais nous ne voulons pas qu’elle reparte en pensant que tout va bien ici et qu’il n’y a pas de contestation, souligne Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. Elle doit entendre, à défaut d’écouter".

Des manifestants attendent la Première ministre, Elisabeth Borne, à l'aéroport de Gillot. • ©Imaz Press

La défense des services publics

Dans le cirque de Salazie, Elisabeth Borne inaugure la maison France Services aux côtés du président du Département, Cyrille Melchior. Cette structure "est un vrai plus pour nos concitoyens, assure-t-elle. Depuis des décennies, on voyait les services publics s’éloigner, cette fois ils reviennent en proximité".

"Nous sommes là pour apporter des réponses et des solutions concrètes", martèle la Première ministre qui met l'accessibilité à l'emploi, l'insertion professionnelle, et la transition écologique au cœur de ce déplacement.

Elisabeth Borne est à Salazie pour son premier jour de visite à La Réunion, jeudi 11 mai. • ©Imaz Press

30 millions pour une meilleure gestion de l’eau

A Salazie, elle s’est rendue sur le site de la prise d'eau de la rivière-du-Mât. Dans la continuité du plan "eau" dévoilé par Emmanuel Macron en mars dernier, la Première ministre annonce le financement de l’Etat au projet MEREN, à hauteur de 30 millions d’euros.

Porté par le Département, ce projet "Mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord" vise à une meilleure gestion de l’eau. Le président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior, salue " l’aide de l’Etat qui va permettre d’apporter de l’eau pour les familles réunionnaises et les agriculteurs".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Pour son premier jour de visite à La Réunion, la Première ministre s’est rendue à Salazie. Elisabeth Borne a échangé avec les élus pour développer l’Est de l’île. Reportage

2 000 places supplémentaires en EHPAD

Cette première journée au pas de course dans l’île s’est poursuivie par un entretien au Département. A sa sortie, la Première ministre prend l'engagement de financer "l'extension de cinq établissements pour personnes âgées", très prochainement, soit une capacité de 2 000 places supplémentaires dans ces EHPAD "nouvelle génération".

Elisabeth Borne est arrivée au Conseil Départemental pour échanger avec le président, Cyrille Melchior. • ©Imaz Press

Le renouvellement du CCT

L'Etat s’engage aussi à renouveler sa participation au prochain CCT, Contrat de Convergence et de Transformation 2024-2027, pour « soutenir les collectivités réunionnaises qui investissent pour l'avenir". Signé en 2019, le précédent contrat représentait pour l'Etat un effort financier de 398 millions d’euros de crédits pour La Réunion.

Regardez ici le reportage de Réunion La 1ère :

Suite à des entretiens avec les présidents de Département et de Région, Elisabeth Borne a fait des annonces

60 millions pour deux lycées mer et tourisme

En fin de journée, Elisabeth Borne est reçue par Huguette Bello. A la sortie, elle ne nie pas "certains désaccords" avec la présidente de Région, mais assure "d’une même volonté d’agir dans l’intérêt général des Réunionnais".

La Première ministre annonce une aide de l’Etat de 60 millions d’euros pour financer le lycée de la mer au Port, mais aussi un lycée tourné vers les métiers du tourisme dans l’Est de l’île. L’Etat participera également au financement d’études sur les mobilités et les systèmes de transports en commun à La Réunion.

Elisabeth Borne est reçue par Huguette Bello à la Région. • ©Imaz Press

Soutenir la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi

Au sujet du chômage, Elisabeth Borne assure que le Plan Pétrel du gouvernement a permis de le baisser de sept points, mais qu’il reste élevé dans l’île. Elle annonce la poursuite en 2024 du Plan d’investissement dans les compétences qui vise améliorer la qualification par la formation des jeunes, mais aussi des demandeurs d'emploi pour leur permettre de se réinsérer sur le marché du travail.

L'aide fiscale généralisée pour la rénovation de logements sociaux

A 19h, la Première ministre était invitée des plateaux télévisés. Dans un entretien à Réunion La 1ère, elle annonce des mesures sur le logement à La Réunion. Elisabeth Borne rappelle que la topographie de l'île "fait que la disponibilité du foncier est une contrainte" et que "la réhabilitation de logements dégradés vides aujourd’hui" peut être "une réponse".

Face au parc existant de logements HLM, l'Etat veut rénover "un certain nombre de programmes de construction des années 70". "On va généraliser l’aide fiscale, dont bénéficient la rénovation de certains logements sociaux dans des quartiers limités, annonce la Première ministre. On va l'étendre ici à La Réunion et dans les autres Outre-mer".

Retrouvez ici l'intégralité de cet entretien :

Entretien avec Elisabeth Borne la Première ministre depuis la préfecture

Dans cet entretien d'une vingtaine de minutes, elle a aussi été interrogée sur le coût de la vie, et dit attendre "des baisses des prix pour le consommateurs". Sur l'agriculture, elle veut renforcer la "souveraineté alimentaire Outre-mer" et "conforter la diversification de la production agricole". Au sujet des transports, la Première ministre assure que l'Etat est "pour le développement des projets ferroviaires et de transports en commun en sites propres".

La suite à Saint-Pierre

Demain, vendredi 12 mai, la suite de son programme l'emènera à Saint-Pierre. L’emploi sera à nouveau un sujet de ce deuxième jour de visite, avec le lancement de l’expérimentation France Travail. Il sera aussi question du problème du logement à La Réunion et de l’amélioration de l’habitat. Elle se rendra ensuite à Sainte-Rose pour parler d’agriculture.