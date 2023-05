Transports, logements, vie chère : ce qu'il faut retenir de l'entretien d'Elisabeth Borne sur Réunion La 1ère

La Première ministre Elisabeth Borne, au soir de cette première journée de visite à La Réunion, a accordé à Réunion La 1ère un entretien. Parmi les thèmes abordés, celui du logement, des transports, de la vie chère, mais aussi la réforme des retraites, la souveraineté alimentaire ou encore ses rapports avec le chef de l'Etat.

JCTS / JMC •

Au terme de sa première journée de visite à La Réunion, la Première ministre Elisabeth Borne a accordé un entretien à Réunion La 1ère ce jeudi soir, depuis la préfecture.

Réécoutez l'entretien d'Elisabeth Borne sur Réunion La 1ère :

Entretien avec Elisabeth Borne la Première ministre depuis la préfecture

L'occasion d'aborder plusieurs questions, dont, en premier lieu, celle brûlante de la contestation face à la réforme des retraites.

L'absence de rencontre avec la population ce premier jour de visite

Interrogée sur son "évitement" des manifestants dès son arrivée à l'aéroport ce jeudi matin, la Première ministre assure "ne pas avoir choisi l'itinéraire", et que "la journée était consacrée essentiellement à la rencontre d’élus locaux".

"Je souhaite pouvoir rencontrer des Réunionnais et des Réunionnaises dans les prochains jours. (...) J’aurai l’occasion d’avoir des échanges comme ceux que j’ai pu avoir ce matin à Salazie." Elisabeth Borne, Première ministre

La réforme des retraites

Elle a poursuivi cet entretien en défendant une nouvelle fois cette réforme des retraites, assurant que celle-ci visait à "bâtir un nouveau pacte de la vie au travail", et que les dispositifs nouveaux seraient bénéfiques sur plusieurs points, dont l'emploi des seniors ou la reconnaissance des métiers pénibles.





Le coût de la vie

Concernant le coût de la vie, la Première ministre assure qu'il baissera prochainement. "Aujourd’hui les cours de beaucoup de matières premières ont baissé, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, attendent des industriels qu’ils puissent répercuter ces baisses, et de la grande distribution qu'elle en fasse bénéficier les consommateurs", assure Elisabeth Borne.

Pourtant, le travail sur le structure des coûts réclamé depuis plusieurs années n'a toujours pas abouti. "On n'a pas rien fait", se défend Elisabeth Borne, brandissant le bouclier tarifaire appliqué aux ménages, aux entreprises et aux collectivités.





"On s’assure que le BQP est bien mis en oeuvre. Au-delà, il y a à travailler avec les acteurs réunionnais sur la façon dont on peut renforcer les échanges avec les pays voisins pour éviter que tout vienne de la métropole, il y a sans doute des simplifications à faire sur les normes" Elisabeth Borne, Première ministre

La souveraineté alimentaire

Quid de la souveraineté alimentaire ? Sur ce sujet, La Réunion est "en avance" sur les autres territoires d'outre-mer, avec 70% de production de fruits et légumes en local. Mais l'importation reste bien présente, au grand dam des agriculteurs qui jugent la concurrence déloyale. "On se mobilise au niveau européen pour que les mêmes normes environnementales soient appliquées aux produits qu’on importe que celles qu’on impose à nos agriculteurs. (...) C'est une question de bon sens", répond-elle.

La mobilité

Sur le sujet brûlant des transports, sans aucun doute problématique à La Réunion, Elisabeth Borne estime que “la NRL permettra d’améliorer les conditions de circulation". Une route dont la poursuite sera permise en partie par 420 millions d’euros avancés par l'Etat, a-t-elle aussi rappelé.

Mais des solutions, ferroviaires notamment, pourront être étudiées, et que "l'Etat, dans le cadre des prochains contrats de convergence était d'accord pour financer des études précises pour des solutions de transports en commun à mettre en place".

"La présidente de Région a évoqué le fait de développer sans attendre des projets de ferroviaire et de transports en commun en sites propres, s'il y a des projets de ce type-là, je peux vous confirmer qu'on sera aux côtés du conseil régional pour aider à les financer" Elisabeth Borne, Première ministre

Le logement

A propos du logement, thème sur lequel la Première ministre est très attendue lors de la deuxième journée de visite sur l'île ce vendredi, madame Borne concède qu'il s'agit d'une "question très sensible pour les habitants de La Réunion". Notamment au regard du rythme de construction et de la disponibilité du foncier. Une solution serait alors la "réhabilitation d'un certain nombre de logements dégradés qui sont vides aujourd’hui."

Mais Elisabeth Borne a aussi fait l'annonce de la généralisation de l'aide fiscale pour la rénovation de logements sociaux.

"Sur le parc HLM, on a un certain nombre de programmes de construction des années 70 qui doivent être rénovés, je peux vous dire dès aujourd'hui qu'on va généraliser l’aide fiscale dont bénéficie la rénovation de certains logements sociaux dans des quartiers limités. On va l'étendre ici à La Réunion et dans les autres outre-mers pour faciliter la rénovation du parc social" Elisabeth Borne, Première ministre

Mayotte

Dans l'actualité il y a encore quelques jours, l'opération de lutte contre l'immigration clandestine Wuambushu à Mayotte a évidemment été abordée. Alors que certaines voix à Mayotte s'indignent de ne pas voir la Première ministre sur l'île aux Parfums après sa visite à La Réunion, Elisabeth Borne dit vouloir "prendre le temps de rencontrer tous les acteurs à La Réunion" et que "trois jours ce n'est pas de trop". Aussi, elle réaffirme la volonté de l'Etat de "répondre aux attentes très fortes et exigences de base d'assurer la sécurité à Mayotte".

Des tensions avec Emmanuel Macron ?

Après avoir défendu une "politique très forte au-delà des clivages" menée par son gouvernement, Elisabeth Borne, interrogée sur ses rapports avec le chef de l'Etat Emmanuel Macron, a fermement démenti d'éventuelles tensions. "Je peux vous assurer qu'on échange de façon très fluide avec le président de la République, et moi je suis vraiment à ma tâche pour avancer sur les différents sujets", a-t-elle asséné.

Après cette visite de cinq membres du gouvernement au total, verra-t-on bientôt revenir le président de la République à La Réunion, sa dernière visite remontant à octobre 2019 ? "Je n’ai pas de doute qu’il souhaitera revenir dans cette île magnifique que je découvre", a conclu Elisabeth Borne.