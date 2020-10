Visite officielle : Adrien Taquet sera à La Réunion du 27 au 29 octobre

Le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles sera en visite dans le département du 27 au 29 octobre. Il sera question de la protection à l’enfance et du soutien à la parentalité lors de ce déplacement.

LH •

Trois jours de visites

Après un séjour à Mayotte du dimanche 25 au mardi 27 octobre, le secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles effectuera un déplacement à La Réunion. Il y demeurera jusqu’au jeudi 29 octobre.Durant ces trois jours de visite, il se consacrera à deux axes forts de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté à La Réunion : la protection à l’enfance et le soutien à la parentalité.Visite d’une classe passerelle, d’un centre de protection maternelle et infantile et signature d’une convention sur la petite enfance et le soutien à la parentalité avec la CAF seront au programme de sa première journée. L’accompagnement des parents, notamment des papas, et la médiation familiale seront figureront à celui de la journée du mercredi.Enfin, son dernier jour sera davantage consacré aux lieux d’accueil des enfants ou des parents, avec la visite d’une maison d’assistantes maternelles, la pose de la 1ère pierre de la Maison des Parents de l’Océan Indien, l’inauguration des crèches du Mas Fleury à Saint-Pierre ou encore la visite d’un centre éducatif renforcé.