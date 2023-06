Vos messages pour la fête des mères, un rituel familial incontournable à La Réunion

A La Réunion, la fête des mères est un rituel familial incontournable. Comme partout en France, les mamans sont célébrées ce dimanche 4 juin. L’occasion de leur adresser vos messages sur Réunion La 1ère.

La France compte environ 18 millions de mamans, d’après les chiffres de France Info. A La Réunion, comme partout en France, les mamans sont célébrées ce dimanche 4 juin.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Vos messages

La fête des mères est aussi l’occasion pour certains d’adresser quelques mots d’amour à leur maman. Voici vos messages recueillis ce matin au marché du Chaudron, à Saint-Denis.

Bonne fête maman, merci d’être la femme que tu es, une femme merveilleuse et très aimante, je suis fière d’être sa fille.

Je l’aime, elle est tout pour moi, elle m’a tout donné.

Je t’aime Maman c’est la reine de ma vie.

Quand on a un genou à terre, la main de maman est toujours tendu pour nous. Je l’aime.

Ma maman est mon tout, ma vie, et je pourrais mourir 50 fois, je ne pourrais jamais rendre à ma mère ce qu’elle m’a donné : la vie !

Merci de nous avoir mis au monde.

Je suis admirative de tout ce qu’elle a accompli pour moi, et je souhaite qu’elle reste longtemps en vie pour me voir réussir, et à mon tour lui donner beaucoup d’amour.

L’heure des cadeaux…

La fête des mères est aussi l’occasion de gâter nos mamans. Dès le réveil ce matin, les plus jeunes ont offert dessins et cartes. Les plus âgés ont cassé leur tirelire pour trouver un cadeau parmi les fleurs, bijoux ou encore parfums.

… Et des repas de famille

A la case, en pique-nique, à la plage ou dans les hauts : ce dimanche 4 juin les familles réunionnaises se réunissent.

La fête des mères est un rituel familial incontournable et très suivi dans l’île, comme à Bras Panon, sur les berges de la Rivière des Roches où vous êtes nombreux à vous retrouver ce midi.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Les mamans fêtées depuis 1929

En France, le gouvernement a officialisé la "Journée des mères" en 1929. Il est décrété qu'elle aura lieu le dernier dimanche de mai, chaque année. Mais cette année, le week-end de la Pentecôte était le 28 mai, la fête des mères a donc lieu le dimanche suivant, ce 4 juin, pour éviter le chevauchement de deux fêtes, l'une religieuse, l'autre laïque.

Cette année, la fête des pères aura lieu le dimanche 18 juin.