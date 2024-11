La Réunion se mobilise pour la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes

Toujours dans les trois départements de France où les femmes sont le plus victimes de violences conjugales, La Réunion mobilise ses forces vives à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes.

Avec la statistique de 14,6 femmes victimes pour 1 000 habitants, La Réunion occupe encore pour 2023 une bien triste deuxième place au classement des départements français rencontrant le plus de violences conjugales. Et avec quatre féminicides répertoriés en 2024 dans le département, la tendance n'est guère rassurante.

Aussi, à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce lundi 25 novembre, services de l'Etat, Education nationale, collectivités, tissu associatif et médias sont à nouveau mobilisés pour sensibiliser la population à ce fléau et entreprendre un changement des mentalités.

Dès 7h20 ce lundi matin sur Réunion La 1ère, c'est la chanteuse et musicothérapeute Gwendoline Absalon qui sera l'invitée de Philippe Dornier pour évoquer son nouveau clip "VioLet', qui raconte l'histoire d'une femme battue.

Colloques, débats, expositions

À 9h30, à l'Hôtel de Région, se tiendra un colloque sur les violences faites aux femmes avec l'intervention de spécialistes : psychiatre, psychologue, policier, historien et géographe. La parole sera également donnée aux victimes.

À 10 heures à la préfecture, en lien avec la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, le préfet Patrice Latron présentera aux médias la gouvernance territoriale et les actions de prévention et de lutte en matière de violence contre les femmes.

Les établissements scolaires largement mobilisés

En plus du rectorat qui accueillera mardi 26 et jeudi 28 novembre à 13h30 un Café de l'égalité et des rencontres-débats, une vingtaine de collèges et lycée de l'île mèneront des actions de sensibilisation et de prévention tout au long de la semaine. Expositions, projections de documentaires ou interventions d'associations. Certains élèves arboreront le ruban orange ou un dress-code orange ou violet selon les établissements.

D'autres actions seront menées dans plusieurs communes de l'île tout au long de la semaine.

Un manga pour sensibiliser les jeunes

Une journée qui est aussi l'occasion de mettre en lumière le travail des associations qui œuvrent au soutien des femmes victimes de violences et les différentes initiatives pour éveiller les consciences, à l'image du projet "Issue de secours". Un manga et une exposition à destination des jeunes de 15 à 25 ans initiés par la scénariste Marion Mansuy et le dessinateur T, qui fera bientôt le tour des établissements du secondaire.

