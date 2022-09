World Clean Up Day à La Réunion : des opérations de nettoyage aux quatre coins de l'île

A l'occasion du World Clean Up Day, la journée mondiale pour nettoyer la planète, des opérations de ramassage de déchets ont été organisées aux quatre coins de l'île et notamment à Saint-Benoit ou encore au Port où les jeunes de la classe de CAP Maritime du lycée Léon Lepervanche ont pleinement participé à l'action.

HA avec Rahabia Issa •

A vos marques, prêts, ramassez les déchets ! Comme c'était le cas dans d'autres communes de l'île à l'occasion du World Clean Up Day, plusieurs dizaines de personnes ont participé ce samedi matin à une grande opération de nettoyage à Saint-Benoît, sous l'égide de l'association Réunionnais volontaires présidée par Julie Cochard.

Opération World cleanup Day nettoyage du littoral de saint-Benoît • ©Rahabia Issa

"On a voulu prouver aux gens qu'on peut agir ensemble et qu'on peut faire changer les choses, explique-t-elle. Ca commence par des actions basiques comme le ramassage de déchets. On espère d'ailleurs que suite à cette action, ça va faire changer un peu les mentalités"

L'interview de Julie Cochard sur Réunion La 1ère :

Itw de Julie COCHARD | Présidente de l'association réunionnais volontaires

Opération similaire au Port

Le World Clean Up Day, qu'est-ce que c'est ? C'est la journée mondiale pour nettoyer la planète. Et comme à Saint-Benoît, une opération de ramassage de déchets a également eu lieu sur le littoral du Port avec la participation d'une cinquantaine de personnes et notamment des jeunes de la classe de CAP Maritime du lycée Léon-Lepervanche.

Plus de 250 kilos ont ainsi été ramassés sur la Darse de pêche du Port Ouest, indique la Sapmer, société partenaire de l'action. La collecte sera ensuite récupérée par la société Fourmize, un spécialiste du tri et du recyclage à la Réunion.

Opération de ramassage de déchets sur le littoral du Port à l'occasion du World Clean Up Day • ©DR

500 kilos de déchets ramassés l'an dernier

"Malgré le ramassage de 500 kgs de déchets dans la même zone il y a un an, il y a du pain sur la planche !", réagit Antoine Davillé, l'un des cadres de la Sapmer ayant participé également à l'action. "Nous sommes témoins quotidiennement de la présence, en quantité de plus en plus importante des déchets amenés par l’homme ou le vent et qui finiront dans l’océan. Barquettes, bouteilles, paquets de cigarettes et autres déchets jonchent la rue Charles Dickens et la plage. Il est indispensable d’agir et de sensibiliser les plus jeunes sur les sujets de la consommation, du tri et du recyclage".