14 juillet : 15 médailles et décorations remises à des citoyens de l'archipel

C'est une tradition à chaque 14 juillet, tant au niveau national par le Président de la République, que dans chaque territoire français par les représentants de l'Etat : la remise des décorations. A Saint-Pierre et Miquelon, ils ont été 15 à être honorés cette année.

Il y a certes la promotion civile de la Légion d’honneur publiée chaque 14 juillet. Trois insignes (Commandeur, officier et chevalier) sont ainsi décernés (et communiqués dans le Journal officiel) dans des domaines aussi divers que l'économie, secteur public, santé, social, humanitaire, enseignement et recherche, culture et communication, élus ou encore à des citoyens œuvrant dans des activités mémorielles, cultes, sports.

Mais il y a aussi d'autres ordres, décorations et médailles qui récompensent des citoyens, civils et militaires français pour leur courage, leur réussite ou services rendus.

15 décorés pour cette promotion 2024 sur Saint-Pierre

Parmi les récipiendaires, 4 gendarmes :

Médailles militaires pour la Major Jessica Canouel et l'Adjudant-chef Christophe Foussard

Ordre national du mérite pour la Commandante Marianne Sauvageot et la Major Dominique Lecler

2 médailles militaires et 2 ordres nationaux du mérite pour les gendarmes de Saint-Pierre et Miquelon en cette promotion du 14 juillet 2024.

Le sapeur-pompier Philippe Hacala a été récompensé d'une Médaille d'honneur échelon Or pour ses 30 ans d'engagement. Autour de lui, la quasi-totalité de la compagnie était au rendez-vous.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre et Miquelon réunis autour de Philippe Hacala, décoré pour ses 30 ans de volontariat et d'engagement.

Et 10 bénévoles de la Croix-rouge locale :

Plaquette de reconnaissance pour Michel James, qui fût l'un des cocréateurs de l'antenne Croix Rouge de Saint-Pierre et Miquelon.

Médailles d'argent pour Laurence et Marie-Claire Beaupertuis, ainsi que leur père Joseph, Annie Dodeman et Marc-André Madé.

Médailles de bronze : Irène Beaupertuis, Anthony Sauvourel, Mélanie Grasset et Pascal Michel. Dix bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Pierre et Miquelon décorés en présence du président national Philippe Da Costa.

La médaille militaire

La Médaille militaire est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. Elle récompense des exploits ou de longues années passées sous les drapeaux. Souvent appelée « la Légion d’honneur du sous-officier », c'est la troisième décoration française dans l’ordre de préséance, après l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre de la Libération. Environ 2 700 Français et 30 étrangers la reçoivent chaque année.

Pour l'obtenir, il faut remplir plusieurs de ces critères :

Être engagé sous les drapeaux depuis au moins huit ans

Avoir été cité à l’ordre de l’armée

Avoir été blessé au combat ou en service commandé

S’être signalé par un acte de courage et de dévouement.

Environ 2 700 Français et 30 étrangers reçoivent chaque année la Médaille militaire

L'Ordre national du mérite

Institution républicaine née au cœur du XXème siècle, l’ordre national du Mérite est le second ordre national après la Légion d’honneur. Il a pour vocation de récompenser des militaires ou civils qui ont rendu des "services distingués " : "actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France."

Là aussi, avec certains de ces critères à remplir dont pouvoir justifier d'une activité de 10 ans minimum.

337 000 personnes ont été nommées ou promues depuis la création de l'ordre. Chaque année, environ 3 800 Français et 300 étrangers reçoivent l’insigne.