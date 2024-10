7e Journée des communautés : 22 senteurs culinaires internationales à déguster

La septième édition de la Journée des communautés est organisée ce samedi 26 octobre à la Salle des fêtes de Saint-Pierre par l'association Femmes de tous horizons. L'occasion de découvrir des spécialités préparées par des résidents de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon originaires de 22 pays ou régions.

Il y en aura pour tous les goûts ou presque dans des portions de dégustation permettant un beau tour du monde culinaire : Brésil, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Hong Kong, Madagascar, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pays basque espagnol, Philippines, Pologne, République tchèque et Terre-Neuve et Labrador.

Mais aussi des territoires français ultramarins (Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon) ou hexagonaux (des Hauts-de-France jusqu'à l'Aveyron ou l'Hérault pour l'Occitanie, en passant par le Périgord).

Un nombre de stands en augmentation

Derrière chaque plat, préparé à la maison, une femme résidente de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon mais originaire du territoire concerné. Mais aussi quelques hommes. Et cette année, la barre de la vingtaine de recettes est passée. Avec, comme à chaque édition, des nouvelles destinations...

Tous les ans il y a des pays qui n'étaient pas là les années précédentes, car il y a des gens qui arrivent et qui partent sur le territoire. Joanne Briand, secrétaire de l'association Femmes de tous horizons SPM

Et pour concocter ces plats, ces cuisinières et cuisiniers n'hésitent pas parfois à faire venir des ingrédients de leurs territoires d'origine...ou à adapter avec ce qui est disponible sur l'archipel, en respectant tradition et esprit culinaire.

Le public sera accueilli gratuitement (mais avec une urne participative à disposition à la sortie) de 11 heures 30 à la Salle des fêtes de Saint-Pierre, jusqu'à 14 heures. À 13 h 30, en prime deux démonstrations de danses philippine et nicaraguayenne.

Le reportage de Marie Paturel et Aldric Lahiton sur deux préparations de plats à déguster parmi d'autres, l'un d'origine tchèque, l'autre du Pays basque espagnol :