À 70 ans, le Saint-Pierrais Benoît Quédinet s'est illustré au semi-marathon de Paris

Les Saint-Pierrais Benoît Quédinet et Yannick Drake se qualifient pour le championnat de France de semi-marathon après de très bons temps au semi-marathon de Paris.

C'est un nouvel exploit sportif pour le vétéran Benoît Quédinet. Le septuagénaire de la Foulée des Îles devait franchir la ligne d'arrivée en moins d'1h50 au semi-marathon de Paris et c'est chose faite.

Le coureur conclu les 21km en 1 heure 34 minutes et 56 secondes dans sa catégorie.

J'étais contre de très bons coureurs en Hexagone. Je suis agréablement surpris. Benoît Quédinet.

Yannick Drake et Benoît Quédinet qualifiés pour le championnat de France au semi-marathon. • ©La Foulée des Iles

De son côté, Yannick Drake se place 56e dans sa catégorie et arrive en 1 heure et 26 minutes. Un très bon chrono pour ce passionné de course à pied.

On n'a pas eu de super bonnes conditions pour s'entraîner à St-Pierre mais on sort avec de bon chrono. Yannick Drake.

Les temps des deux Saint-Pierrais leur permettent de se qualifier pour une prochaine grande étape : le championnat de semi-marathon de France prévu en septembre prochain.

Également sur la ligne de départ, une Saint-Pierraise, Aurélie Mahé. La sportive termine sa course en 2 heures 5 minutes et 36 secondes.